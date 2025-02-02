Gazze\'deki İnsani Durum Görüşüldü

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GÖRÜŞMEDE GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü. Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı" ifadeleri kullanıldı.