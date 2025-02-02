GÖRÜŞMEDE GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü. Görüşmede ateşkesle ilgili konular ve Gazze'deki insani durum ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki İnsani Durum Görüşüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?