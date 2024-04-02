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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.845'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.845'e yükseldi

Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.845\'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.845'e ulaştığını açıkladı.

02.04.2024 14:16  Güncelleme: 14:17
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GAZZE, 2 Nisan (Xinhua) -- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 32.845'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.845'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 32.845'e yükseldi - Son Dakika
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