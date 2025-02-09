Gazze'deki Medya Ofisleri Yıkım Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Medya Ofisleri Yıkım Altında

Gazze\'deki Medya Ofisleri Yıkım Altında

İsrail'in Gazze saldırıları, medya ofislerinin ağır hasar görmesine neden oldu.

09.02.2025 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de birçok Arap ve yabancı medya ofisinin bulunduğu plazanın maruz kaldığı yıkım, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 16 ay süren saldırılarının yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

AA ekibi, bölgenin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Anadolu Ajansı ve diğer yayın kuruluşları ofislerinin yer aldığı "Sama Gazze" isimli plazanın İsrail saldırıları sonucu maruz kaldığı yıkımı görüntüledi.

İçerisinde yayın kuruluşlarının ofislerinin yer aldığı binanın duvarlarının delik deşik olduğu ve doğrudan hedef alınarak kurşunlandığı açıkça görülüyor.

Kurşunların çoğunun duvarları delip geçtiği görülürken, ofislerin içi de şarapnellerle dolu olduğu göze çarpıyor.

İsrail'in bölgede 15 aydan fazla süren ağır hava bombardımanı ve kara saldırıları sonucu zarar gören medya ofislerindeki bazı duvarlar de her an düşebilecek şekilde yan yatmış halde duruyor.

Gazze kentinde yer alan medya ofislerinde zarar gören ekipmanlar da yerlerde dağınık halde duruyor.

Ofislerdeki manzara, İsrail bombardımanı altında görevlerini yapan gazetecilerin bölgeyi terk etmek zorunda kalmadan önce maruz kaldıkları kaosa tanıklık ediyor.

Yayın kuruluşları ofislerinin bulunduğu "Sama Gazze" isimli bina, Gazze kentinin şehir merkezindeki simgelerden biri olarak biliniyor.

Sama Gazze binası da bölgede yıkıma maruz kalan diğer çoğu yapı gibi İsrail saldırılarından ciddi anlamda zarar görmüş durumda.

Binada bulunan medya ofisleri, İsrail ordusunun makineli silahlar ve topçu atışlarının izlerini taşıyor.

AA'nın yanı sıra çok sayıda Arap ve yabancı medya ofisinin yer aldığı Sama Gazze plazanın dış cephesindeki tüm camlar da bombardıman veya doğrudan açılan ateş sonucu kırılmış durumda.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik hava saldırılarının yanı sıra karadan da girdiği Gazze kentindeki Sama Gazze binasının her köşesinde kurşun izleri ve şarapneller görülebiliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonucu 205 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 189 Filistinli öldü, 111 bin 640 kişi yaralandı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Medya Ofisleri Yıkım Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:38:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Medya Ofisleri Yıkım Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.