Gazze\'deki Medya Ofisleri Yıkım Altında

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Gazze'de birçok Arap ve yabancı medya ofisinin bulunduğu plazanın maruz kaldığı yıkım, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 16 ay süren saldırılarının yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

AA ekibi, bölgenin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Anadolu Ajansı ve diğer yayın kuruluşları ofislerinin yer aldığı "Sama Gazze" isimli plazanın İsrail saldırıları sonucu maruz kaldığı yıkımı görüntüledi.

İçerisinde yayın kuruluşlarının ofislerinin yer aldığı binanın duvarlarının delik deşik olduğu ve doğrudan hedef alınarak kurşunlandığı açıkça görülüyor.

Kurşunların çoğunun duvarları delip geçtiği görülürken, ofislerin içi de şarapnellerle dolu olduğu göze çarpıyor.

İsrail'in bölgede 15 aydan fazla süren ağır hava bombardımanı ve kara saldırıları sonucu zarar gören medya ofislerindeki bazı duvarlar de her an düşebilecek şekilde yan yatmış halde duruyor.

Gazze kentinde yer alan medya ofislerinde zarar gören ekipmanlar da yerlerde dağınık halde duruyor.

Ofislerdeki manzara, İsrail bombardımanı altında görevlerini yapan gazetecilerin bölgeyi terk etmek zorunda kalmadan önce maruz kaldıkları kaosa tanıklık ediyor.

Yayın kuruluşları ofislerinin bulunduğu "Sama Gazze" isimli bina, Gazze kentinin şehir merkezindeki simgelerden biri olarak biliniyor.

Sama Gazze binası da bölgede yıkıma maruz kalan diğer çoğu yapı gibi İsrail saldırılarından ciddi anlamda zarar görmüş durumda.

Binada bulunan medya ofisleri, İsrail ordusunun makineli silahlar ve topçu atışlarının izlerini taşıyor.

AA'nın yanı sıra çok sayıda Arap ve yabancı medya ofisinin yer aldığı Sama Gazze plazanın dış cephesindeki tüm camlar da bombardıman veya doğrudan açılan ateş sonucu kırılmış durumda.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik hava saldırılarının yanı sıra karadan da girdiği Gazze kentindeki Sama Gazze binasının her köşesinde kurşun izleri ve şarapneller görülebiliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonucu 205 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 189 Filistinli öldü, 111 bin 640 kişi yaralandı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.