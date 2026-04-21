Gazze'deki Öğrencilere Sınır Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'deki Öğrencilere Sınır Engeli

21.04.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Refah Kapısı'nı kapatması, yüzlerce öğrencinin eğitim hayallerini tehlikeye atıyor.

İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak, yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı ya da kayıt yapmaya hak kazanmış yüzlerce öğrencinin de geleceğini karartıyor.

İsrail, Mayıs 2024'ten itibaren kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta kısmen açsa da yalnızca sınırlı sayıdaki hasta ve yaralının geçişine izin veriyor. Gazze ile Mısır arasındaki kapıdan günlük geçiş yapan kişi sayısı 50'yi aşmıyor.

Bu uygulamayla İsrail, acil tedaviye ihtiyaç duyan binlerce hastanın yanı sıra eğitimlerini Gazze dışında sürdürmek isteyen öğrencilerin de hayatını karartıyor.

"Hayallerimiz ile sınır kapısı arasında kaldık"

Filistinli öğrenciler, yaşadıkları duruma dikkati çekmek için Gazze kentinde Gazeteciler Sendikası binası önünde gösteri düzenledi.

"Hayallerimiz ile sınır kapısı arasında kaldık" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, sınır kapılarının açılması ve öğrencilerin yurt dışında eğitimlerine devam edebilmesi talep edildi.

Göstericiler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere yok denecek kadar az kişi için izin verildiğini belirterek, bu durumun yüzlerce öğrencinin eğitimden yıllarca geri kalmasına neden olduğunu vurguladı.

Gazze'deki öğrenciler, sınır kapılarının kapalı tutulmasının yalnızca kendi geleceklerini değil, sonraki nesillerin eğitim imkanlarını da tehdit ettiğine dikkati çekti.

Öğrenciler ayrıca, uluslararası hukukun güvence altına aldığı temel haklardan mahrum bırakıldıklarını vurgulayarak, uluslararası topluma ve ilgili kuruluşlara kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Gazze'de eğitim imkansız hale geldi

Eylemde öğrenciler adına konuşan Emir Fucu, yaklaşık iki yıldır süren saldırılar nedeniyle Gazze'de mevcut koşullarda eğitimin neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi.

Fucu, eğitim sürecini aksatan başlıca sorunlar arasında elektrik ve internet kesintileri, yakıt yetersizliği ve ulaşım kısıtlamalarının yer aldığını ifade etti.

Fucu, "Sadece bir eğitim krizi yaşamıyoruz, eğitim için başlatılan her girişimin engellendiği bir dönemi yaşıyoruz. Hem de bu neslin geleceğini korumaya almak için eğitimin öncelikli olması gereken bir zamanda." diye konuştu.

Gazze'de mahsur kalan öğrencilerin yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırılması için acil adım atılması çağrısında bulunan Fucu, bunun ertelenemez bir hak olduğunu vurguladı.

Yurt dışındaki üniversitelere kayıtlı Filistinli öğrencilerin sınır kapılarından güvenli ve sorunsuz şekilde geçişlerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Fucu, pasaport verilmeye uygun kişilerin kategorilerinin genişletilmesi ve seyahat işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulundu.

"Geçen yıl eğitimime başlamam gerekiyordu, sınır kapılarının kapatılması bana iki yılımı kaybettirdi"

AA muhabirine konuşan Filistinli öğrenci Aye el-Astal, 2023 yılında üniversite sınavında yüksek başarı elde ettiğini ve Türkiye'de biyoteknoloji eğitimi için burs kazandığını ancak Gazze'den çıkamadığını söyledi.

Astal, "Geçen yıl eğitimime başlamam gerekiyordu, ancak sınır kapılarının kapatılması bana iki yılımı kaybettirdi. Her gecikmeyle daha fazla zaman ve fırsat kaybediyoruz." dedi.

Türkiye'den 2024 yılında burs kazanan bir diğer öğrenci Abdullah Carada da yetkililerin verdikleri sözlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Carada, "Sınıflarımıza ulaşmamız için 3 yıl daha geçebilir. Hayallerimiz tehdit altında ve sınır kapılarının sürekli kapalı kalması nedeniyle geleceğimizi kaybetmekten korkuyoruz." diye konuştu.

"Savaş başlamadan kısa süre önce Gazze'ye döndüm ve geri gidemedim"

Türkiye'de yazılım mühendisliği eğitimi alan Filistinli öğrenci Faris el-Adini de "Savaş başlamadan kısa bir süre önce Gazze'ye döndüm ve o zamandan beri eğitimimi tamamlamak için geri gidemedim." ifadelerini kullandı.

Adini, "Eğitimime devam etmem için her şey hazır ancak sınır kapılarının kapalı tutulması geleceğimi engelledi. Ne yazık ki beklemekten başka çaremiz yok." dedi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun saldırılarında 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı.

Ekim 2025'te yayımlanan açıklamada, eğitim sektöründeki toplam zararın 4 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Yazılım, Türkiye, Güncel, İsrail, Gazze, Refah, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Öğrencilere Sınır Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:34:51. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Öğrencilere Sınır Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.