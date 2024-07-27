Gazze'deki UNRWA Okulları İsrail Saldırılarının Hedefi Oldu

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilerle dayanışma ajansı UNRWA, Gazze'de son iki hafta içerisinde yerinden edilen savaş mağdurlarına destek amacıyla barınak olarak hizmet veren BM ajansına bağlı sekiz okulun saldırıların hedefi olduğunu duyurdu.

UNRWA sadece son iki haftada Gazze'de sekiz okulun İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında vurulduğunu açıkladı. Aynı gün başka bir açıklamada UNRWA her 10 Gazzeli'den 9'unun savaş yüzünden zorla yerinden edildiğini bildirdi.

UNRWA Genel Komiser yardımcısı Antonia Marie de Meo cuma günü yaptığı bir basın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde BM çatısı altında barınan, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, 560'tan fazla zorla yerinden edilen Filistinlinin israil saldırılarında öldürüldüğünü aktardı.

"Okullarımızın çoğu yıkıldı ve artık okul olarak kullanılamaz hale geldi" diyen UNRWA yetkilisi, kadınlar, çocuklar, gazeteciler ve insani yardım çalışanlarının "trajik bir şekilde yüksek bir bedel ödemeye" devam ettiğini, şimdiye kadar 199 UNRWA çalışanının bölgede öldürüldüğünü kaydetti.

Bölgedeki sağlık birimleri, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana toplam 39 bin 200 Filistinlinin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü aktarıyor.

İsrail UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımaya hazırlanıyor

İsrail parlamentosunun alt kanadı Knesset, pazartesi günü BM'nin Filistinlilere yardım ajası olan UNRWA'yı 'terör örgütü' olarak ilan eden ve ilişkileri kesmeyi öneren bir düzenlemeye ön onay verdi.

İsrail'in UNRWA adımı Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell tarafından "saçmalık"' olarak nitelendirildi. Borrell İsrail'e, UNRWA kararını geri alması çağrısında bulundu. BM yetkilileri de İsrail'in BM'yi terörle ilişkilendiren yorumlarının 'tehlikeli' olduğunu söylerek tepki gösterdi.