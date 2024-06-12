Gazze'deki yerinden edilmiş insanların çektiği zorluklar

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ÇEKİM TARİHİ: 11 Haziran 2024

1. Han Yunus kentindeki yerinden edilmiş insanların çeşitli görüntüleri

3. Yerinden edilmiş insanların çeşitli görüntüleri

Eşi ve dört çocuğuyla yerinden edilen ve Refah kentinden gelen Filistinli Ahmed Arfan, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ailesi için geçici bir çadır kurmuş.

Xinhua'ya konuşan 39 yaşındaki Arfan, "Günlerce açık havada uyumak zorunda kaldım. Kendi çadırımızı kuruncaya kadar çocuklarımı ve eşimi akrabalarımın çadırlarına göndermem gerekti" diyor.

Büyük çilelerin ardından Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir çöp sahası yakınlarında çadırını kurabilen Arfan, "Gün boyu çöpün berbat kokusunu çekiyoruz. Sivrisinekler ve böcekler gece gündüz aman vermiyor fakat başka seçeneğim yok. Burada yerinden edilmiş pek çok insan var ve gidebileceğimiz başka bir yer yok" diyor.

"Burada su olmadığı için çok sıkıntı çekiyoruz. Çocuğumu yıkamak için deniz suyu kullanmak zorundayım. Şurada da bir kanalizasyon var. Çadırımıza gelip savaşın trajedisini görebilirsiniz."

İsrail ordusu 7 Mayıs'ta Refah kentindeki askeri operasyonunu genişleterek, kente sığınmış 1,5 milyonu aşkın Filistinliye, Han Yunus kentine ve Gazze'nin orta kesimindeki diğer bölgelere gitme talimatı vermişti.

Arfan, "Ordu, güvenli bölgelerde tüm barınma ve yaşam koşullarının mevcut olduğunu iddia ediyordu. Ancak hiçbiri yoktu. Çektiğimiz sıkıntılar da ikiye katlandı" diyor.

Yerinden edilen diğer binlerce insan gibi Arfan da her gün su getirmek ve fahiş fiyatlara yiyecek satın alabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Han Yunus ve diğer bölgelerdeki çok sayıda mülteciyle başa çıkamaması ise durumu iyice çetrefilli hale getiriyor. Arfan, "UNRWA buradaki yerinden edilmiş nüfusu kaldıramıyor" diye ekliyor.

UNRWA, artan zorluklara ve darboğaza rağmen temel hizmetler sunmaya devam ettiğini belirtiyor. Han Yunus kenti ve Gazze'nin orta kesiminin an itibarıyla yaklaşık 1,7 milyon kişiyi barındırdığı tahmininde bulunan ajans, insani yardım çalışmalarının "daralmaya devam ettiğini" vurguluyor.

Filistinli ailelerin "su, gıda ve erzak kıtlığı nedeniyle insanlık dışı şartlarda" yaşadığını kaydeden UNRWA, ablukanın derhal kaldırılması çağrısı yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor. (XHTV)