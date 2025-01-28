Gazze'den Kuzeye Geçişler Başladı - Son Dakika
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Gazze'den Kuzeye Geçişler Başladı

300 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeye yöneldi, ihtiyaçlar ise alarm veriyor.

28.01.2025 11:20
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(ANKARA) - Gazze Hükümet Medya Ofisi, 300 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeye geçeceğini duyurdu. Gazze ateşkes anlaşmasına rağmen Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampının batısında bir buldozer sürücüsünün İsrail füzesiyle öldürüldüğünü söyledi.

Gazze Hükümet Medya Ofisi, 300 binden fazla kişinin Gazze'nin güneyinden kuzeye geçeceğini açıkladı. Görgü tanıkları, Gazze'nin merkezindeki ilk geçiş noktasının yerel saate göre sabah 07.00'de açılmasının ardından ilk sakinlerin erken saatlerde Gazze'ye ulaştığını söyledi. Yaklaşık üç saat sonra da başka bir geçiş noktası açılarak araçların girişine izin verildi. Gazze'ye geçen Filistinliler, bölgenin kuzeyindeki evlerine döndüklerinde "yıkımdan başka bir şey bulamadıklarını" belirtti.

BM: "Sahadaki ihtiyaçlar çok fazla"

Birleşmiş Milletler (BM), "sahadaki ihtiyaçlar çok fazla" uyarısında bulundu. Uluslararası insani yardım kuruluşları, evlerine dönen on binlerce Filistinlinin ihtiyaçlarını karşılamak için Gazze'nin kuzeyindeki yardım çabalarını artırmaya çalışıyor.

UNICEF Filistin İletişim Şefi Jonathan Crickx, yardım kuruluşunun kuzeye yönelen insan akınını desteklemekte "büyük bir zorlukla" karşılaştığını söyledi.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampının batısındaki sahil yolunda bir buldozer sürücüsünün İsrail füzesiyle öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliklere tehdit oluşturan şüphelilere karşı "hassas" bir şekilde operasyon düzenlediğini söyledi. Açıklamada, "Ayrıca, Gazze'nin merkezinde, bir IDF uçağı, anlaşmaya göre geçiş izni olmayan bir bölgede kuzeye doğru hareket eden ve anlaşma şartlarını ihlal ederek denetimden geçmeyen bir dizi şüpheli aracı uzaklaştırmak için ateş açtı" denildi.

Kaynak: ANKA

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