Gazze'den Mısır'a Hasta Geçişi - Son Dakika
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Gazze'den Mısır'a Hasta Geçişi

Gazze'den 50 hasta Mısır'a tedavi için geçiş yaptı, ilk grup bu ay içinde gönderildi.

02.02.2025 12:12
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KAHİRE, 2 Şubat (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nden 50 hasta cumartesi günü Filistin ile Mısır arasındaki tek bağlantı olan Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçiş yaptı.

Mısır devlet televizyonu Nil TV'nin haberine göre, bu hastalar geçtiğimiz mayıs ayından bu yana tedavi amacıyla Mısır'a giren ilk Gazzeli hasta grubunu oluşturdu.

Televizyon görüntülerinde, hastaların teker teker sınır kapısının Mısır tarafına geçtiği ve sınırda bekleyen ambulanslara bindiği görülüyor.

Mısır Kızılayı'ndan bir kaynak cumartesi günü erken saatlerde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, hastaları Şeyh Züveyd, Ariş ve Süveyş şehirlerindeki hastanelere nakletmek üzere 30 iyi donanımlı ambulansın sınır kapısının Mısır tarafında konuşlandırıldığını söyledi. Bazı hastalar durumları değerlendirildikten sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye sevk edilecek.

Kaynak, hastaların tedavi için belirlenen hastanelerin ortopedi, yanık, genel cerrahi ve pediatri bölümlerine sevk edileceğini de sözlerine ekledi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısı Mısır, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından bağışlanan yardım malzemelerinin ulaştırılmasında kilit bir rol oynuyor.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Refah geçidi 19 Ocak'ta Mısır tarafından yeniden açılmıştı. Mayıs 2024'ten bu yana geçişin Filistin tarafı İsrail tarafından kontrol ediliyordu. İsrail son ateşkes anlaşmasına dek geçişin faaliyetini engelledi.

Kaynak: Xinhua

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