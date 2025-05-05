Gazze'den Ses: Küller Arasında Tiyatro Oyunu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'den Ses: Küller Arasında Tiyatro Oyunu

Filistin halkının mücadelesini anlatan 'Küller Arasında Gazze' tiyatrosu galası yapıldı.

05.05.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin halkının yaşadığı İsrail zulmüne karşı geniş kitlelere sesini duyurmaya çalışan "Küller Arasında Gazze" adlı tiyatro oyununun galası, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyunda, 77 yıldan fazla süredir işgal altında yaşayan Filistin halkının yaşadıkları, sanatsal bir performansla Türkçe olarak sahneye taşınıyor.

Filistinli oyuncu ve tiyatro yönetmeni Sweilem Sweilem, "Bu çalışma, Filistin halkına verebileceğimiz en küçük katkıdır. Özellikle Gazze için dünyaya bir halkın onur ve özgürlük mücadelesini duyurmak amacıyla bunu sahneliyoruz. Biz sanatçılar olarak, bu gerçeği her yol ile aktarma sorumluluğuna sahibiz." dedi.

Sweilem, bu gösterinin aynı zamanda Türkiye'de ilk kez bir Filistinli yönetmen ve oyuncunun Filistin'de yaşadığı acıları izleyiciye doğrudan kendi acısıyla anlatmaya başladığı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Gösterinin sonunda Sweilem, kültürel sorumluluk sahiplerinden bu insani projeyi desteklemelerini ve eserin Türkiye'nin dört bir yanında sahnelenmesi için gerekli desteği sağlamalarını rica etti.

Türkiye'de Filistinli Selim olarak bilinen Sweilem Sweilem, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşıyor. Yönetmen olarak pek çok Orta Doğu ve Türkiye yapımında yer aldı.

Sanatında, Filistin halkının çektiği acıları ve yaşadığı dramı anlatmayı amaçlayan Sweilem, sahneye koyduğu her eseriyle, insanlık adına bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Oyun hakkında

Yönetmenliğini Sweilem'in üstlendiği oyunun kadrosunda Sweilem ve Eyüp Kılıç'ın yanı sıra Şule Yazıcı, Mine Keskinbora, İbrahim Domruk ve Volkan Kılıç yer alıyor.

Ses ve ışık tasarımını Kholoud Fatafta, dekor tasarımını Sweilem, kostüm tasarımını Minaa Dib, afiş tasarımını ise Hasan Ahmet Çavdar'ın üstlendiği oyunun konusu ise özetle şöyle:

"Ailenin babası Abdullah, yaşlı ve yorgun bir adam, yıllardır toprağına, halkına ve direnişe olan inancını kaybetmemiş biri. Büyük oğlu Mahmud, Gazze'de mücahitlerin lideri. Savaşta hem eşi Ayşe'yi hem de küçük oğlunu kaybetmiş olmasına rağmen, direnişe öncülük etmeye devam ediyor. Kardeşi Yusuf da hayatta kalan sevdiklerine tutunarak yaşama umudunu korumaya çalışıyor. Yusuf'un nişanlısı Tuka ise savaşta tüm ailesini kaybetmiştir ama yine de hayata ve topraklarına olan sevgisini yitirmemiştir. Bu aile, artık evi olmadan, susuz ve elektriksiz bir hayatta, her gün bombalanma tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Ölüm her an kapılarında beklese de kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Gazze, her gün yanıp, kül olsa da her seferinde küllerinden yeniden doğuyor."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Kadir Topbaş, Orta Doğu, Yönetmen, Filistin, Politika, Esenler, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'den Ses: Küller Arasında Tiyatro Oyunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:41:07. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'den Ses: Küller Arasında Tiyatro Oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.