Gazze Hastanesi'ne Saldırılar Devam Ediyor

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nin bazı bölümlerini ateşe vermesi ve hastanedeki sağlık personeli ile hastalar dahil tüm kişileri zorla tahliye etme girişiminin ardından alternatifler sağlanması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Mahir Şamiye, düzenlediği basın toplantısında, "Hastane, bugün şafak vaktinden bu yana yoğun askeri saldırılara maruz kaldı. Sağlık personeli, hastalar, refakatçiler ve siviller de dahil olmak üzere yaklaşık 350 kişiyi silah zoruyla tahliye etti." dedi.

Birkaç gün önce altyapısı tamamen tahrip olan ve hizmet dışı kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Endonezya Hastanesi'ne 25 hastanın zorla nakledildiğini dile getiren Şamiye, İsrail ordusunun mühendislik ve bakım binası, merkezi laboratuvar, operasyon departmanı, hastane depoları ve yaralılar bölümü dahil olmak üzere Kemal Advan Hastanesi'nin binalarını yaktığını ifade etti.

Şamiye, tüm iletişim imkanlarının kesildiği çok sayıda sağlık personeli ve hastanın akıbetinden derin endişe duyduklarını belirterek, İsrail askerlerinin ayrıca, hastanede elektrik jeneratörleri, tuzdan arındırma tesisleri, oksijen sistemleri ve diyaliz bölümünü de tamamen tahrip ettiğini, binalarda ise yangınların devam ettiğini aktardı.

Gazze Şeridi kuzeyindeki geri kalan sağlık sisteminin korunması ve alternatiflerin sağlanmasını isteyen Şamiye, İsrail'in sağlık kuruluşlarına, hastalara ve sivillere yönelik "ağır" olarak tanımladığı ihlallerinin durdurulması için uluslararası topluma ve insani kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulundu.

Şamiye ayrıca, hastaların tıbbi hizmetlere erişimini ve hastaneye lojistik ve tıbbi yardım sağlanması için acil insani koridorların açılması çağrısı yaptı.

İsrail ordusu bugün, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.