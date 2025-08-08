Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Gazze Hükümeti'nden İsrail'e Sert Tepki

08.08.2025 22:57
Filistin Hükümeti, Netanyahu'nun Gazze işgal planına çelişkili ve ikiyüzlü olarak yanıt verdi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme planına sert tepki gösterdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin daha önce "Hamas'ın altyapısını yok ettiğini" ilan etmesine rağmen yeni bir işgal planı açıklamasının "İsrail'in çelişkili ve ikiyüzlü söylemini" gözler önüne serdiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme planına sert tepki gösteren Sevabite, "İsrail daha önceki kara saldırılarında Hamas'ın altyapısını yok ettiğini açıklamıştı. Peki bugün aynı bahaneyle yeni bir işgali nasıl haklı gösterebilir?" diyerek, İsrail hükümetinin söylemlerindeki çelişkiye dikkati çekti.

Bu çelişkinin ardında siyasi ve stratejik hesaplar olduğunu ifade eden Sevabite, Netanyahu'nun Gazze kentini işgal planının, devam eden soykırım ortamında zaten insani bir felaket yaşayan bölgede durumu daha da ağırlaştıracağını vurguladı.

Yüz binlerce Filistinli açlık, salgın ve ölüm riskiyle karşı karşıya

Sevabite, Gazze kentinin işgal edilmesinin yüz binlerce sivil Filistinliyi doğrudan tehlikeye atacağını belirterek, "Bu adım açlık, hastalıkların yayılması, kronik tedavilere erişimin kesilmesi ve sağlık altyapısının çökmesi gibi çok sayıda riski beraberinde getirecek" dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı kararı "en güçlü ifadelerle" kınayan Sevabite, bunun askeri bir plan değil, açık bir toplu cezalandırma olduğunu ve uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını vurguladı.

Sevabite, Netanyahu hükümetinin bu adımının uluslararası hukuk önünde ciddi sonuçları olacağını dile getirerek, İsrail'in aç bırakma, abluka ve sivilleri temel yaşam haklarından mahrum bırakma politikalarının "insanlığa karşı suç" teşkil ettiğini belirtti.

Gazze'de benzeri görülmemiş bir insani kriz yaşanıyor

Gazze'de yaşananların benzeri görülmemiş bir insani kriz olduğunu söyleyen Sevabite, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik düzeye ulaştığını, su ve elektrik altyapısının neredeyse tamamen çöktüğünü ve yüz binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini ifade etti.

Sevabite, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak, söz konusu işgal planının derhal durdurulması, sınır kapılarının açılması ve tarafsız, güvenli insani yardım koridorlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Hukuk, gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
