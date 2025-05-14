Gazze İçin Ateşkes ve Yardım Görüşmesi - Son Dakika
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Gazze İçin Ateşkes ve Yardım Görüşmesi

Filistin ve BAE liderleri Gazze'deki insani krizi çözmek için iş birliği yollarını değerlendirdi.

14.05.2025 06:10
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Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle Gazze Şeridi'ndeki kötüleşen insani kriz ve acil insani ihtiyaçları karşılamak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması başta olmak üzere bölgedeki genel güncel gelişmeler ve bunların çeşitli yansımaları ele alındı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, görüşme sırasında Bakan Bin Zayid'e Filistin'deki gelişmeler, Gazze'de ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, Filistin Devleti'nin sivil ve güvenlik sorumluluklarını üstlenmesi, İsrail güçlerinin çekilmesi ve uluslararası meşruiyete dayalı siyasi bir sürecin başlatılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Şeyh, uluslararası forumlarda Filistin halkının meşru haklarını desteklemesinin yanı sıra Gazze'deki Filistin halkına yönelik insani yardım ve desteği ile Kudüs'teki Filistin hastanelerine verdiği destekten dolayı BAE'ye teşekkür etti.

Bakan Bin Zayid de ülkesinin Filistin halkının yanında olduğunu ve sürdürülebilir barış, istikrar, kalkınma ve onurlu bir yaşam yönündeki meşru özlemlerini desteklediğini vurguladı.

Bin Zayid, Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve trajik koşullardan muzdarip sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası toplumun sürdürülebilir bir insani müdahale oluşturmak amacıyla mevcut aşamada çabalarını birleştirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hüseyin Eş, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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