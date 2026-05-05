GAZZE Mektupları Sergisi Üsküdar'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAZZE Mektupları Sergisi Üsküdar'da

GAZZE Mektupları Sergisi Üsküdar\'da
05.05.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'GAZZE Mektupları' dijital sergisi, Gazze'deki insani dramı teknolojik unsurlarla aktarıyor.

'GAZZE Mektupları' dijital deneyim sergisi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı desteğiyle Üsküdar Meydanı'nda ziyaretçilere açıldı. Gazze'de yaşanan insani dramı, bölge halkının kaleminden çıkan mektuplar, çizimler ve video içerikleriyle aktaran sergi; hologram, artırılmış gerçeklik (AR) ve dijital video teknolojileriyle ziyaretçilere duygusal bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin bu küresel insani meseledeki duyarlılığını ve duruşunu, teknoloji ve dijital sanatın olanaklarıyla uluslararası standartlarda bir anlatıya dönüştüren proje; farkındalık oluşturmayı, empatiyi güçlendirmeyi ve güçlü bir toplumsal hafıza inşa etmeyi amaçlıyor. 'Gazze Mektupları' deneyim sergisi, 2 Haziran tarihine kadar Üsküdar Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

'DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERMEK İSTEDİK'

Serginin amacının klasik yöntemlerin dışına çıkarak dünyaya güçlü bir mesaj vermek olduğunu belirten Gazze Mektupları Sergisi'nin proje direktörü Şirvan Avcı, "Bizim amacımız dünyaya güçlü bir mesaj vermekti ve bunu klasik yöntemlerle yapmak istemedik. Bu konularda zaten yetkin olduğumuz için, sahip olduğumuz güçlü imkanları nasıl kullanabileceğimizi düşündük ve bu projeyi geliştirdik. Yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda fiziki bir Gazze ortamı kurduk. Bu alanı hologram, artırılmış gerçeklik, hiper gerçekçi videolar ve gerç destekledik. Ayrıca biletleme alanları, ekranlar ve LED panellerle deneyimi güçlendirdik. Bu şekilde etkili bir mesaj vermeyi hedefledik. Serginin sonunda ise ziyaretçiler için bir mektup alanı oluşturduk. Bu sayede etkileşim sağlıyoruz; ziyaretçiler Gazze'ye mesajlarını iletebiliyor. Sergi sonunda bu mesajları kitaplaştırarak Gazze'ye ulaştırmak istiyoruz" dedi.

'ÜSKÜDAR'DA ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK'

Serginin İstanbul Üsküdar Meydanı'nda 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini belirten Avcı, "Herkes Gazze haberleri karşısında duygusal olarak etkileniyor, ancak bu etki haberin ardından zamanla kayboluyor. Biz de insanların orada yaşananları daha iyi anlayabilmesini nasıl sağlayabileceğimizi düşündük. Böyle bir deneyim alanı oluşturarak bunun mümkün olabileceğine karar verdik ve bu projeyi hayata geçirdik. Özellikle dijital ögeler kullandık çünkü yeni nesle, yani Z ve Alfa kuşaklarına da ulaşmak istiyoruz. Bu kuşaklar yüksek teknoloji içeriklere ilgi duyuyor ve bunları deneyimlemek istiyor. Biz de Gazze'yi bu nesillerle buluşturmak amacıyla fiziksel ve dijital unsurları bir araya getiren bir sergi hazırladık. Sergi, İstanbul Üsküdar Meydanı'nda 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bundan sonraki hedefimiz ise sergiyi farklı şehirlere, hatta yurt dışına taşımak" diye konuştu.

'BİR ANNE OLARAK PERİŞAN OLDUM, ÇOCUKLARIN ACISINI YÜREĞİMDE HİSSETTİM'

Sergiyi ziyaret eden Tülay Akkuş, Gazze Mektupları Sergisi'ni özellikle görmek istediğini belirterek duygularını şöyle ifade etti:

"Gazze Mektupları Sergisi'ni özellikle ziyaret etmek istedim. Çünkü insanlığımı yeniden hatırlamak, bir kez daha utanmak ve ne kadar çaresiz olduğumuzu yeniden hissetmek istedim. Gerçekten çok çaresiziz; hiçbir şey yapamıyoruz. Artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben de üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Sergide en çok etkilendiğim şey, çocukların oyuncakları ve bisikletleri oldu. Bir anne olarak perişan oldum. Bu çok zor bir durum. Çocuklara çok üzülüyorum; annesiz kalıyorlar. Keşke o annesiz kalan çocukları buraya getirebilsek, bağrımıza basabilsek, acılarını sarabilsek ve onlara yardımcı olabilsek. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak istiyoruz. Başkaları o çocukları alıp götürüyor, kim bilir neler yapılıyor. En azından biz o çocuklara kol kanat gerebilsek, bir şeyler yapabilsek. Savaşın açtığı yaraları sarabiliyorsak, yapabileceğimiz ne varsa yapmak istiyoruz. Lütfen, rica ediyorum."

'İÇİMDE ÇOK YOĞUN VE DERİN DUYGULAR VAR'

Sergiyi gezenlerden Sedat Çiftçi ise, "Bu projeyi destekleyen kuruluşa ve emeği geçen tüm ekip çalışanlarına teşekkür ediyorum. Burada kurulan ortam, enstalasyonlar ve dijital sanatın bu noktaya gelmiş olması beni gerçekten çok şaşırttı. Açıkçası bu kadar büyük bir proje beklemiyordum. Bu durum beni çok mutlu etti. Aynı zamanda şu an içimde çok yoğun ve derin duygular var. Bunu sindirmem belki saatlerimi, belki günlerimi alacak. Bir parçası olmak ve burada bulunmak beni çok mutlu etti. Gördüğüm ve şahitlik ettiğim için de ayrıca memnunum. Çünkü bu, aslında uzaktan bildiğimiz ve dünyanın şahitlik ettiği bir konu. Filistin'in yıllardır yaşadığı duygu durumunu görsel olarak anlamaya ve hissetmeye çalışmak gerçekten çok derinleştirici bir süreç. Özellikle dijital mektup fikrini çok değerli buldum. Oradaki çocukların çabalarına karşılık olarak mektup yazılması, günümüz dünyasında çok anlamlı bir fikir. Bence bir çocuğun en çok büyüyebileceği şey, başka bir çocuktan alacağı mesaj ve mektuptur. Bir yetişkinin onu aynı şekilde rahatlatması her zaman mümkün olmayabilir; bir çocuk, ancak bir başka çocuğun duygusuna daha yakın bir karşılık verebilir. Bu nedenle, projede çocukların çocuklara yazdığı mektup kısmı çok kıymetli" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZZE Mektupları Sergisi Üsküdar'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:24:32. #7.13#
SON DAKİKA: GAZZE Mektupları Sergisi Üsküdar'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.