Gazze'nin akademik mücadelesi 150 Bilim Kafe etkinliğinde anlatıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde başlatılan "Gazze Üniversiteleri ile Dayanışma Programı" kapsamında Türkiye'nin her bölgesinde düzenlenen 150 Bilim Kafe etkinliğinde vatandaşlar Filistinli akademisyen ve öğrencilerle buluştu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, eylül ayı boyunca devam eden program kapsamında Türkiye'nin her bölgesinde 70'ten fazla ilde, 100'ü aşkın üniversite tarafından 150 Bilim Kafe etkinliği YÖK Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Buluşmalarda Gazze'deki öğrencilerin eğitimlerini, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını sürdürme çabaları ve üniversitelerin geleceği farklı yönleriyle ele alındı.

Üniversite kampüslerinin dışına taşan etkinliklerde akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler ile akademisyenler etkinliklere yüz yüze ve canlı bağlantılarla katılırken, Filistin'de öğrenim gören öğrencilerin gönderdiği videolar ve bölgedeki yıkımı gösteren kısa filmler aracılığıyla Gazze'de yükseköğretimin karşı karşıya olduğu koşullar ve yaşananlara ilişkin tanıklıklar doğrudan toplumla paylaşıldı.

Gazze'nin üniversiteleri Türkiye'ye seslendi

Programın ilk buluşmalarından biri Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde "Gaziantep'ten Gazze'ye: Bilim, Dayanışma ve Ortak Gelecek" başlığıyla düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Amjad Barham programa çevrim içi katıldı.

Filistin'den Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Assad Yousuf Assad, Filistin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salam Al-Agha, Gazze Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Abu Jarad, İsra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alaa Muhammed Matar, El-Aksa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayman Subh ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Mushtaha da çevrim içi bağlantıyla buluşmaya katıldı.

Filistinli üniversite yöneticilerinin doğrudan katılımıyla Gazze'de akademik hayatın mevcut durumu, eğitimin sürdürülebilmesi ve üniversiteler arasında kurulabilecek işbirlikleri ele alındı.

Üniversitenin yıkımdan önceki ve sonraki hali kısa filmle anlatıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek: Gazze'de Eğitim ve Akademik Yaşam" başlıklı Bilim Kafe etkinliğini Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirdi.

Etkinliğe üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulgani Bozkurt ile Filistin asıllı mezunu ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Zeyd İshakoğlu konuşmacı olarak katıldı.

İshakoğlu Filistin'den Rize'ye uzanan eğitim yolculuğunu ve Türkiye'deki üniversitelerden beklentilerini paylaştı.

Programda Gazze'de görev yapan bir akademisyenin hazırladığı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine gönderdiği kısa film gösterildi.

Filmde üniversitenin yıkımdan önceki ve sonraki hali aynı anlatı içinde yer alırken, Gazze'de akademik hayatın hangi koşullarda sürdürülmeye çalışıldığı katılımcılara aktarıldı.

Söyleşide Gazze'nin 1967'den bugüne uzanan siyasal ve toplumsal koşulları, 7 Ekim'den sonra yaşananların yükseköğretim ve toplumsal hayat üzerindeki etkileri ile Türkiye'deki üniversitelerin Filistinli öğrenci ve akademisyenlerle geliştirebileceği akademik ilişkiler konuşuldu.

Filistinli öğrenciler ve akademisyenler deneyimlerini anlattı

Bilim Kafe buluşmalarında Filistinli ve Gazzeli öğrenciler ile akademisyenlerin anlatımlarına özellikle yer verildi. Erciyes Üniversitesi "Gazze'de Yükseköğretim" etkinliğinde Prof. Dr. İhsan Yacoub Deek ile Öğr. Gör. Duha Kamal Saleh Shaqalah'ı konuk etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesinin "Gazze'de Üniversite Olmak" buluşmasında ise Dina Aqra ile Prof. Dr. Asa'd Yusuf Asa'd yer aldı.

Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenen iki "Gazze'de Üniversiteli Olmak" etkinliğinde Prof. Dr. Bassam Abu Hamad, Basel El Eila, Yousef Yousief, Sally Saleh, Nadwa Nabres, Mahmoud Moghaeed ve Haya S. A. Abokwaik söz aldı. Tarsus Üniversitesinin "Gazze'de Yükseköğretim, Bilim ve Gelecek Perspektifleri" paneline Dr. Suad Ghaben, Dr. Abdelrahman Eid, Dr. Nahed R. Eid, Rana Elbasha ve Dr. Nour Awad katıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi "Fotoğraflarla İsrail'in Gazze Soykırımı" ve "Gazze'de Üniversiteli Olmak" başlıklı buluşmalarda Filistinli katılımcıları dinleyicilerle bir araya getirirken, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi "Filistinli Öğrencilerimizin Anlatımıyla Gazze'de Üniversiteli Olmak" etkinliğini "Tahta Yok, Sıra Yok, Vazgeçmek Yok!" sloganıyla düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin "Gazze: Eğitim, Bilim ve Gelecek" buluşmasında ise "Gazze'den Bir Ailenin Sesi: Eğitim, Hayat ve Gelecek" başlığıyla canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Bursa Teknik Üniversitesinin "Yükseköğretimin Gazze'deki Durumu" etkinliğine Prof. Dr. Khaled Sosy, Dr. Zaher J. Haddad, Dr. Basam Abo Hashesh ve Ismail A. Abu Hein çevrim içi katıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesinin "Gazze'de Öğrenci Olmak" buluşmasına TRT World Gazze muhabiri Abdulvahab Hamad canlı bağlantıyla katkı verdi.

Bilimden sanata farklı başlıklarla Gazze konuşuldu

Program kapsamında üniversiteler, Gazze'de eğitim ve bilim mücadelesini farklı disiplinlerden ele alan özgün başlıklarla toplumun gündemine taşıdı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi önemli etkinliklere imza attı.

İstanbul Aydın Üniversitesi kısa film gösterimlerini de içeren beş etkinlik düzenledi. Düzce Üniversitesi de çocuk, eğitim, umut ve toplumsal hafıza temalarını ele alan üç ayrı Bilim Kafe etkinliği düzenledi.

Eğitim mücadelesi umut ve direncin simgesi oldu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen etkinliklerde üniversite yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar Gazze'de eğitimin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkati çekti.

Tüm güçlüklere rağmen sürdürülen eğitim mücadelesinin umut ve direncin simgesi olduğu vurgulandı.

Mersin Üniversitesinin "Soykırımın Gölgesinde Öğrenci Olmak-Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, bilimin ve eğitimin aydınlık yüzünü karanlığa karşı bir kalkan olarak kullanmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Etkinlikte konuşan Filistinli öğrenci ise okullarının yıkılmasına rağmen hayallerinin, kitaplarını kaybetmelerine rağmen yollarının kaybolmadığını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da üniversitenin hür düşüncenin, insanlık onurunun, bilimin ve aydınlık yarınlara duyulan inancın kalesi olduğunu vurguladı.

İnönü Üniversitesindeki "Gazze'de Üniversite Olmak: Bilim, Hafıza ve Direnç" etkinliğine katılan bir lise öğrencisi, Gazze'de kendilerinden çok daha küçük yaştaki çocukların ağır koşullara rağmen çadırlarda eğitimlerini sürdürdüğüne dikkati çekerek, gösterilen fotoğrafların sahip oldukları güvenli eğitim imkanlarının değerini daha iyi anlamasını sağladığını söyledi.

Düzce Üniversitesindeki buluşmalara katılan vatandaşlar da Filistin'de yaşananların gündeme taşınmasını insani ve vicdani bir sorumluluk olarak değerlendirdi.

Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitelerin yalnızca bilgi üretmekle değil, insanlığın ortak vicdanını canlı tutmakla da sorumlu olduğunu vurguladı.

Filistinli konuşmacı ise kendisine sunulan desteğe bilim üreterek, çalışarak ve insanlara fayda sağlayarak karşılık vereceğini ifade etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki etkinlikte Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Gazze'de derslik ve laboratuvarların yok olmasına rağmen yaşamı sürdürmek için büyük bir mücadele verildiğini belirtti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin "Gazze'de Öğrenci Olmak" buluşmasında Filistinli öğrenci Kerem Saleh ise "Ordumuz yok, uçağımız yok, hiçbir şeyimiz yok ama tek silahımız kalem, eğitim. Eğitim silahtan daha güçlüdür." sözleriyle eğitimin Filistin halkı için taşıdığı önemi anlattı.

Bilim Kafeler üniversite ile toplumu buluşturdu

Şehir meydanları, sosyal tesisler ve farklı kamusal mekanlarda gerçekleştirilen buluşmalar, üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra toplumsal katkı misyonunu da görünür kıldı.

Katılımcılar, Gazze'deki yükseköğretimin durumunu akademisyenlerden, öğrencilerden ve olaylara doğrudan tanıklık eden konuşmacılardan dinleme, sorularını yüz yüze veya çevrim içi bağlantılar üzerinden iletme imkanı buldu.

Eylül ayı boyunca devam eden buluşmalarla Filistinli öğrenciler ile akademisyenlerin sesinin daha geniş kesimlere ulaştırılması ve Türkiye'deki üniversitelerle Filistin yükseköğretimi arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

"Üniversitelerimizi Gazze'ye ulaştıran birer köprü olarak görüyoruz"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Gazze Üniversiteleri ile Dayanışma Programı'nın üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk üstlenen ve insanlığın ortak değerlerini yaşatan yapılar olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Gazze'de yükseköğretimin ağır koşullar altında sürdürülme mücadelesinin, eğitimin ve bilimin insan hayatındaki vazgeçilmez yerini gösterdiğini aktaran Özvar, "Üniversitelerimizi Gazze'deki akademisyen ve öğrencilerin sesini Türkiye'ye, Türkiye'deki akademik camianın dayanışmasını da Gazze'ye ulaştıran birer köprü olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilim Kafeler aracılığıyla üniversitelerimizin kapılarını toplumumuza açtık. Filistinli öğrencileri, akademisyenleri ve üniversite yöneticilerini vatandaşlarımızla buluşturduk." ifadelerini kullanan Özvar, Gazze'de yaşananların doğrudan tanıklıklar, çevrim içi bağlantılar ve akademik paylaşımlar üzerinden kamuoyuna aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin Filistin yükseköğretimiyle dayanışmasının bundan sonra da güçlenerek devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de üniversitelerin yeniden ayağa kaldırılması, öğrencilerin eğitimlerine, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına yeniden kavuşması hepimizin ortak temennisidir. Yükseköğretim Kurulu olarak bu dayanışmanın kalıcı akademik işbirliklerine dönüşmesi için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz."