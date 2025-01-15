Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacakGazzelilerden ateşkes kutlaması - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacakGazzelilerden ateşkes kutlaması

Gazze Şeridi\'nde ateşkes 19 Ocak\'ta başlayacakGazzelilerden ateşkes kutlaması

- Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak Gazzelilerden ateşkes kutlaması Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

15.01.2025 22:48
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- Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak

Gazzelilerden ateşkes kutlaması

DOHA - Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Hamas ve İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereler sonucu Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlandığını resmen duyurarak, ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağını açıkladı.

Katar, Mısır ve ABD tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarının başarıya ulaştığını aktaran Al-Thani, anlaşma ile İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını ve Gazze'ye insani yardımların kapasitesinin artacağını ifade etti. Anlaşmanın uygulanması konusunda İsrail ve Hamas ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Al-Thani, ateşkese ilişkin sürecin geçtiğimiz ay başladığını ifade etti. Al-Thani, ateşkesin bir "başlangıç" olduğunu belirterek, şimdi arabulucuların ve uluslararası toplumun kalıcı barışı sağlamak için çalışması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmanın ABD'nin "inatçı ve özenli" diplomasisinin bir sonucu olduğunu belirterek, ateşkes anlaşmasının ana hatlarının geçtiğimiz yıl mayıs ayında ortaya koyduğunu ifade etti.

"Anlaşma tamam"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını belirterek, " Orta Doğu'daki rehineler için anlaşma tamam. Kısa süre içinde serbest bırakılacaklar. Teşekkür ederim" dedi.

Anlaşmanın geçtiğimiz sene kasım ayında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimini kazanmasının bir sonucu olduğunu savunan Trump, seçim zaferinin dünyaya barış sinyali verdiğini söyledi. ABD'li ve İsrailli rehinelerin ailelerine ve sevdiklerine kavuşmak üzere evlerine dönecek olmalarından büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Trump, "Bölge genelinde güç yoluyla barışı teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu, ABD ve aslında Dünya için gelecek büyük şeylerin yalnızca başlangıcıdır. Beyaz Saray'da bile olmadan çok şey başardık. Beyaz Saray'a döndüğümde ve yönetimim tamamen onaylandığında gerçekleşecek tüm harika şeyleri hayal edin, böylece ABD için daha fazla zafer elde edebiliriz" dedi.

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler kutlama yaptı

Ateşkes haberlerinin ardından Gazzeliler, kutlama yaptı. Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki Gazzeliler, ellerinde bayraklarla ateşkes haberini kutladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Katar, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde ateşkes 19 Ocak'ta başlayacakGazzelilerden ateşkes kutlaması - Son Dakika

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