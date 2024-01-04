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Gazze Şeridi'nde can kaybı 22 bin 438'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde can kaybı 22 bin 438'e yükseldi

İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi. İsrail'in saldırıları sonucunda çoğu çocuk ve kadın binlerce sivil öldü. Son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 125 Filistinli hayatını kaybetti, 318 Filistinli yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 22 bin 438'e, yaralı sayısı ise 57 bin 614'e ulaştı. İsrail saldırılarında 326 sağlık personeli öldü, 121 ambulans kullanılamaz hale geldi. 150 sağlık kuruluşu hedef alındı, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet veremez hale geldi. Ayrıca, 99 sağlık personeli İsrail askerleri tarafından tutuklandı.

Gazze Şeridi\'nde can kaybı 22 bin 438\'e yükseldi
04.01.2024 - 23:37,
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- Gazze Şeridi'nde can kaybı 22 bin 438'e yükseldi

GAZZE - İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 438'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 ay geride kaldı. Havadan, karadan ve denizden İsrail ordusu tarafından vurulan bölgede çoğu çocuk ve kadın binlerce sivil katledildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen İsrail saldırıları nedeniyle 125 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 318 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 22 bin 438'e, yaralı sayısının ise 57 bin 614'e yükseldiği duyuruldu.

İsrail saldırılarında 326 sağlık personelin öldüğü ve 121 ambulansın kullanılamaz hale geldiği belirtilen açıklamada, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığı, 30 hastane ile 53 sağlık merkezinin hizmetlerini durdurduğu ifade edildi. Ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını aktarıldı.

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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