Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlenen çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 72 bini aşkın çocuğun aşılandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından başlatılan kampanyaya halkın büyük ilgi gösterdiği belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, aşı kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceği ifade edildi.

02.09.2024 00:16
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Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 72 bini aşkın çocuğun aşılandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının sözcüsü Eşref el-Kudra, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 10 yaşın altındakilere yönelik aşı kampanyasına halkın büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kudra, barınma merkezleri, ana caddeler ve aşı için belirlenen noktalarda 470 sağlık çalışanının görev aldığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da orta kesimde aşı kampanyasının ilk gününde 72 bin 611 çocuğun aşılandığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'taki aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşı kampanyası dün akşam başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı - Son Dakika

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