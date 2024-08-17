Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Vakaları Uyarısı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Vakaları Uyarısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde tespit edilmemiş yüzlerce çocuk felci vakası olabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, çocuk felciyle mücadele için uluslararası kurumlarla işbirliği yapacaklarını belirtti.

17.08.2024 18:16
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde tespit edilmemiş yüzlerce çocuk felci vakası olabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nde dün bir çocuk felci vakasının tespit edildiğinin doğrulanmasının ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

Ebu Ramazan "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." dedi.

Bilimsel olarak virüsle bulaşan ortalama 200 vakadan bir vakanın çocuk felciyle aynı semptomları gösterdiğini belirten Ebu Ramazan, geri kalan vakaların semptomlarının ise burun akıntısı veya basit ateş şeklinde olabileceğini söyledi.

Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı çocukların çocuk felcine karşı geniş çaplı bir aşı kampanyası için kapsamlı bir planları olduğunu, bunun için Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve tüm uluslararası kurumlarla işbirliği halinde olunacağını ifade etti.

UNICEF ile koordineli şekilde 200 bin adet aşının temin edildiğini ancak güvenlik meselesi ve havalimanlarının kapalı olması nedeniyle aşıların henüz ulaşmadığını aktaran Ebu Ramazan, 400 bin adet aşının temini için de girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Ebu Ramazan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırılarının sürmesi nedeniyle uluslararası örgütlerin tanıklığında büyük bir sağlık felaketi yaşandığını vurguladı.

Virüsün Gazze Şeridi'ne dışarıdan geldiğini, güçlü bir ihtimalle İsrail askerleri tarafından taşınmış olabileceğini söyleyen Ebu Ramazan, Gazze'de sağlık alanında ivedilikle yapılması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Aşı merkezlerinde sahada çalışacak sağlık ekiplerinin Gazze'ye güvenle ulaşımının sağlanması, temiz su ve kanalizasyon sistemlerinin yeniden kurulması, tıbbi ve katı atıkların arıtılması gibi konularda uluslararası kurum ve örgütlere acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuyorum."

Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'ne temiz suyun pompalanabilmesi için yakıt girişinin yanı sıra tıbbi malzeme, ilaç ve hijyen malzemeleri girişinin de "hayati" olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı 400'den fazla merkezde yapılacak aşı kampanyasına binlerce sağlık çalışanının katılacağını kaydeden Ebu Ramazan, aşıların ve sağlıkçıların güvenliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ebu Ramazan, Filistin'in bölgede çocuk felcini yenen ilk ülke olmakla övündüğünü, 1984'te Gazze'de, 1988'de ise Batı Şeria'da çocuk felcinin son bulduğunu dile getirdi.

Batı Şeria'da çocuk felcine dair bir işaret bulunmadığını aktaran Ebu Ramazan, ancak Bakanlık olarak konuyu ciddiye aldıklarını ve tüm hazırlıkları yaptıklarını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiğini doğrulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Vakaları Uyarısı - Son Dakika

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