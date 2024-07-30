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- Gazze Şeridi'nde çocuk felci virüsü alarmı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde altyapının kullanılmaz hale gelmesinin ardından bölgede çocuk felci virüsü alarmı verildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı'nın dün çocuk felci virüsü salgını ilan etmesinin ardından açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakalarının görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve bunun da hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası çabalar açısından bir gerileme anlamına geldiğini söyledi.

El Aksa Şehitleri Hastanesi Kabul Birimi Müdürü Dr. Muhammed Rayyan, Gazze Şeridi'nde sağlık durumunun çok kötü olduğunu ve salgın hastalıkların bölgede yayıldığını söyledi. İsrail'i çocuk felci virüsünün yayılmasından sorumlu tutan Rayyan, İsrail saldırılarının sokaklarda binlerce ton çöpün birikmesine, kanalizasyon suyunda sızıntıya ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olduğunu ifade etti. Rayyan, ayrıca salgın hastalıkların yayılmasının nedenlerinden birinin de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerinin engellemesi ve yeterli hijyen malzemesinin bölgeye giriş yapmaması olduğuna dikkat çekti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, dün Han Yunus ve orta kesimdeki bölgelerdeki kanalizasyon suyunda çocuk felci virüsünün tespit edildiğini bildirmiş, bu durumun Gazze Şeridi sakinleri ve komşu ülkeler için bir sağlık tehdidi oluşturduğunu ve küresel olarak çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına yönelik programı sekteye uğrattığını ifade etmişti.