 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze Şeridi'nde İletişim Kesintisi: İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze Şeridi'nde İletişim Kesintisi: İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını belirtti. Gazze Şeridi'nde yaşayanların sevdikleri ve dünyanın geri kalanıyla bağlantılarının koptuğu belirtilen açıklamada, bu durumun ise 'izolasyon hissini' artırdığı vurgulandı. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiği ifade edilerek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuluyor.

Gazze Şeridi\'nde İletişim Kesintisi: İsrail\'in Saldırıları Devam Ediyor
22.01.2024 - 20:07,
Abone Ol

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim sonrası en uzun iletişim kesintisinin yaşandığını belirtti.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana bölgede en uzun iletişim kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde yaşayanların sevdikleri ve dünyanın geri kalanıyla bağlantılarının koptuğu belirtilen açıklamada, bu durumun ise "izolasyon hissini" artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, iletişim kesintisinin insani müdahaleyi engellediği ve hayat kurtarıcı bilgilere erişimi sınırlandırdığı ifade edildi.

Yıllardır abluka altında tutulan ve kötü koşullara maruz bırakılan Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

İsrail, savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 9 kez iletişim kesintisi uyguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kestiğini ifade ederek, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İletişim Kesintisi: İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'nde İletişim Kesintisi: İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement