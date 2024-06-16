Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarına rağmen havadan yardımlar akın ediyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarına rağmen havadan yardımlar akın ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde bayramın ilk gününde yüzlerce Filistinli havadan bırakılan yardımlara akın etti. İsrail'in Gazze'yi kıtlığa sürüklemesi nedeniyle bazı ülkeler havadan yardım indirme operasyonları gerçekleştiriyor ancak bu durum bazen can kayıplarına neden olabiliyor.

16.06.2024 14:59
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde bayramın ilk gününde yüzlerce Filistinli havadan bırakılan yardımlara akın etti.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen kargo uçakları, Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesine bugün havadan paraşütlerle yardım paketleri bıraktı.

Tanıklar, yüzlerce Filsitinlinin havadan paraşütlerle bırakılan yardımlara akın ettiğini aktardı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle bazı ülkeler son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarına rağmen havadan yardımlar akın ediyor - Son Dakika

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