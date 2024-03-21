Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırılarında ölü sayısı 31.923\'e yükseldi

NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI, 21 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.923'e, yaralı sayısının ise 74.096'ya yükseldiğini bildirdi.
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Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, aracını yokuşta geri kaymaması için tekerin arkasına taş koymak isteyen genç, el freninin tutmaması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle genç çıkarıldı ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
23 Elazığ Futbol Kulübü, Sportif Direktör Cengiz Şeremet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Şeremet'in kulübe verdiği hizmetler için teşekkür eden 23 Elazığ FK 2. Başkanı Sait Polatoğlu, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli çiftçi Fahir Beni Cabir, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırısında hayatını kaybetti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Nevruz kutlamaları gerçekleştirildi. Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda yapılan kutlamalarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Nevruz'un kardeşlik, dostluk ve birlik simgesi olduğunu belirtti. Uluslararası öğrencilerin ülke bayraklarıyla geçişi ve halk oyunu gösterileri de yapıldı. Programda Rektör Özölçer, demir dövdü ve nevruz ateşini yaktı. Protokol üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz hayatını kaybetti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. İskender Gündüz'ün hayatı ve geçmişi hakkında ise çevredeki köylülerde farklı rivayetler bulunuyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın, evden çaldığı 113 bin TL değerindeki ziynet eşyalarıyla ilgili olarak çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilerek yakalanmıştır.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Takım, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.
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