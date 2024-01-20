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Gazze Şeridi'nde İsrail ve Filistin Güçleri Arasında Çatışmalar Yoğunlaştı - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail ve Filistin Güçleri Arasında Çatışmalar Yoğunlaştı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistin güçleri arasındaki çatışmalar, Cibaliya, Han Yunus, En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarında yoğunlaştı. İsrail'in hava saldırıları devam ederken, karadan da çatışmalar sürdü. İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı. Gazze'nin farklı bölgelerinde evlere saldırılar düzenlendi. Hamas ve İslami Cihad, çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Gazze'nin orta kesimindeki mülteci kamplarında da çatışmalar ve bombardıman yoğunlaştı. Han Yunus kentinde Filistin güçlerinin direnişiyle karşılaşıldı. İsrail ordusu hastanelere hava saldırısı düzenledi. Han Yunus'a broşürler atılarak, esirlerin isim ve resimleri paylaşıldı.

Gazze Şeridi\'nde İsrail ve Filistin Güçleri Arasında Çatışmalar Yoğunlaştı
20.01.2024 - 23:47,
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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistin güçleri arasındaki çatışmalar, kuzeyde Cibaliya, güneyde Han Yunus ve orta kesimde En-Nuseyrat, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarında yoğunlaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 106'ıncı gününde devam ederken, karadan da çatışmalar sürdü.

Yaklaşık 2 hafta önce Gazze ve Kuzey Gazze valiliklerinden çekilen ancak birkaç gün önce yeniden bazı bölgelere giren İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında Cibaliya'nın doğusunda çatışmalar yaşandı. Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun ve Et-Tuffah mahalleleri ile kentin güneybatısındaki Ensar bölgesi çevresi ile kuzeybatısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı da çatışmalara tanık oldu.

Karadan çatışmalar devam ederken, İsrail savaş uçakları ve tankları da Tel ez-Zater ve Cibaliya'nın doğusunda evlere saldırılar düzenlemeye devam etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptıkları yazılı açıklama ve yayınladıkları videolarla karadaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kassam açıklamasında, direnişçilerin, Cibaliya'nın doğusunda İsrail askerleriyle sıfır mesafeden çatışmaya girdiğini kaydetti.

Kassam, Cibaliya'nın doğusunda İsrail askeri araçlarının hedef alındığı ana ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kudüs Seriyyeleri ise Gazze kentinin güneyinde bir İsrail askerinin vurulduğunu, doğusunda ise askeri araçlara patlayıcı özelliği yüksek bombalarla pusu kurulduğunu, araçların imha edildiğini, içindeki askerlerin ise öldüğünü ya da yaralandığını belirtti.

Gazze'nin orta kesiminde ise çatışmalar ve bombardıman El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarında yoğunlaştı.

Kudüs Seriyyeleri, En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının Tandom bombasıyla hedef alındığı kaydetti.

İsrail ordusu, karadan ilerlemeye çalıştığı en önemli noktalardan biri olan güneydeki Han Yunus kentinde de Filistin güçlerinin büyük direnişiyle karşılaştı.

Kassam Tugayları, Han Yunus'un güneyi ile kuzeyinde İsrail askerlerini hedef aldığını, Kudüs Seriyyeleri de makineli tüfeklerle İsrail askerleriyle çatışmaya girdiğini açıkladı.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'ta Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesi ile Gazze Avrupa Hastanesi çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan, İsrail uçaklarından Han Yunus kentine havadan broşürler atıldı. Direniş güçlerinin elindeki 69 esirin isim ve resimlerinin olduğu broşürlerde, Filistinlilerden, bu kişilerden tanıdıkları varsa bunu bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA
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