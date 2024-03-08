Gazze Şeridi'nde Kıtlık: Filistinli Baba Çocuklarını Kaktüs Yapraklarıyla Besliyor

İsrail'in 5 aydır sürdürdüğü saldırıları ve ablukasını sıkılaştırarak insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde yaşanan kıtlık, Filistinli bir babayı çocuklarını kaktüs yapraklarıyla beslemek zorunla bıraktı.
Gazze Şeridi'nde son günlerde çok sayıda çocuğun "açlıktan" hayatını kaybetmesi nedeniyle aileler çocuklarını beslemek için her yolu deniyor.
Gazzeliler İsrail'in bombardımanından sağ çıksalar bile, bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle açlıktan ölme tehlikeysiyle karşı karşıya.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde yaşayan 53 yaşındaki Filistinli baba Mervan Avida, ekmek bile bulamadığı için çocuklarının karnını çevreden topladığı kaktüslerle doyurmaya çalışıyor.
Filistinli baba, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar ve ablukayla bölge halkını zorla aç ve susuz bırakmasının ardından, ailesini hayatta tutabilmek için birkaç yıl önce evlerinin yakınlarına ektikleri dikenli kaktüsleri tüketmek zorunda kaldı.
Gazze'nin kuzeyinde yemek için hayvan yemi bile bulamıyoruz
AA muhabirine konuşan Avida, "Hayatta kalabilmek için dikenlerini soyduğumuz kaktüsleri yiyoruz. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sebze, meyve, bakliyat, un, buğday gibi gıdalar bulunmuyor. Yemek için hayvan yemi bile bulamıyoruz". dedi.
Çocuklarını hayatta tutabilmek için kaktüs yemekten başka çare bulamadığını söyleyen Avida, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayatta kalmak için kaktüsten başka bir yiyecek bulamıyoruz." diye konuştu.
Gazze'nin kuzeyindeki durumun "trajik" olduğunu ifade eden Filistinli baba, İsrail füzelerinden sağ kurtulmanın hayatta kalabilecekleri anlamına gelmediğini, bölgeye insani yardımlar ulaştırılamazsa halkın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Filistinli baba, Arap ve İslam ülkelerine, "çok geç olmadan Gazze halkının yardımına koşmaları ve ihtiyaçlarının giderilmesi için İsrail ve ABD'ye insani yardım konusunda baskı yapmaları" çağrısı yaptı.
İsrail'in saldırı ve kısıtlamalarının bir sonucu olarak, Gazze sakinleri, özellikle de Gazze şehri ve kuzeydeki bölgeler, gıda, su, ilaç ve yakıt tedarikinde ciddi kıtlık yaşıyor.
19 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), devam eden yıkıcı saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmede yaşanan keskin artışın, çocuklar ile hamile ve emziren kadınlar arasında "ciddi bir tehdit" oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.
UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze'nin "çocuk ölümlerinde bir patlamaya" tanık olmak üzere olduğunu ve bu durumun "zaten dayanılmaz düzeydeki çocuk ölümlerini iki katına çıkaracağını" söyledi.
Son Dakika › Güncel › Gazze Şeridi'nde Kıtlık: Filistinli Baba Çocuklarını Kaktüs Yapraklarıyla Besliyor - Son Dakika
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.
Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, son bir yılda 315 kadının öldürüldüğünü ve 248 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Öğüt, kadınların yaşam hakkının eşit, özgür ve şiddetsiz olana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 154 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandığını, organize suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonlarda ise 61 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına karşı da operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Doruk, toplamda 68 tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca cinayet, yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığını ve suçların aydınlatılmasında yüzde 87'lik bir başarıya ulaşıldığını aktardı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan titiz çalışma sonucunda A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı.
Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan bir motosiklet, kısa süre sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek Yerköy ilçesine gittiği tespit edildi. U.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli, yaşı küçük olmaları nedeniyle ailelerine teslim edilirken, A.D. ise gözaltında tutulmaktadır.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Polilsevi'nde düzenlenen programda kadın polislerle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aktaş, kadın emniyet personelinin sorumluluklarını ve değerini vurgulayarak, tüm kadınların bu özel gününü kutladığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?