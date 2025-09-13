Gazze'ye Destek İçin Tekneler Yeniden Yola Çıktı - Son Dakika
Gazze'ye Destek İçin Tekneler Yeniden Yola Çıktı

13.09.2025 20:53
İtalya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze için insani yardım malzemeleri taşıyor.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler, teknik aksaklıkları giderdikten sonra Sicilya Adası'ndan yeniden denize açıldı.

İspanya'dan 31 Ağustos'ta seyre başlayan ve bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Tunus'tan bugün yola koyulan Küresel Sumud Filosu'na, İtalya'dan katılacak tekneler de yeniden hareketlenmeye başladı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki farklı limanlarda hazırlıklarını tamamladıktan sonra 11 Eylül'de Siracusa'dan denize açılan tekneler, hem teknik aksaklıklar hem olumsuz deniz ve hava koşulları hem de Tunus'taki filonun yola çıkmakta gecikmesi sebebiyle Augusta limanına geri dönmüştü.

AA muhabirinin aktivistlerden edindiği bilgiye göre, filoya İtalya'dan katılacak tekneler, Tunus'taki teknelerin bugün yola çıkmasının ardından Augusta Limanı'ndan Gazze'ye gitmek üzere yeniden Akdeniz'e açıldı.

Teknelere Filistin bayrağı çekilirken, güvertelere de "Özgür Gazze" ve "Filistin'e Özgürlük" yazıldı.

Filoyu, karadan da çok sayıda Filistin destekçisi uğurladı.

İtalya'dan açılan teknelerde, ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ile PD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifakın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi de yer alıyor.

İtalya'dan denize açılan ve çok sayıda insani yardım malzemesi taşıyan teknelerin, İspanya ve Tunus'tan gelen ekiplerle Akdeniz'in ortasında buluşarak Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sicilya Adası, Sivil Toplum, Denizcilik, Orta Doğu, Politika, Filistin, Akdeniz, İtalya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

