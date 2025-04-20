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Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

İslam Dünyası Dayanışma Platformu, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

20.04.2025 20:32
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İslam Dünyası Dayanışma Platformu Kahramanmaraş İl Temsilciliği öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Onikişubat Parkı önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail" ve "Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Ülfet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdürrahim Taylan, İsrail'in Filistin'de 80 yıldır çocuk, kadın, bebek ve yaşlı demeden öldürerek insanlık suçu işlediğini söyledi.

Taylan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze halkına tarihin gördüğü en barbar yöntemlerle saldırdığını, savaş hukuku ve ahlakının ötesinde sistematik bir soykırımı işlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sivillerin hayatını idame edebileceği yaşam alanı namına bir şey bırakılmamış, binaların yüzde 80'i yıkılarak adeta taş üstünde taş kalmamıştır. 2 milyondan fazla insan en temel insani haklardan mahrum abluka altında soykırıma uğratılıyor. Evet, insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıyayız. Gazze'de hal böyleyken işgalcilerin kontrolü altındaki Batı Şeria yerleşimci terörü devam etmekte, oradaki Filistinli kardeşlerimizin de yaşam ve onur hakkı ayaklar altına alınmaktadır."

Türkiye'nin her zaman Filistin davasının yanında yer aldığını söyleyen Taylan, İslam alemini ve dünya halkların da Filistin halkına destek olmaya davet etti.

Etkinliğe, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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