Gazze'ye Yardım Akışı Engelleniyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, son 2 haftada bölgeye en az 8 bin 400 yardım tırının girmesi gerekirken sadece 1210 tırın geçişine izin verildiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Gazze Şeridi'ne yardım girişlerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, "Son 14 gün içinde Gazze Şeridi'ne toplam 1210 yardım tırı giriş yaptı. Oysa aynı süre zarfında asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için yaklaşık 8 bin 400 tırın girmesi gerekiyordu." ifadeleri kullanıldı.

Bölgeye giren yardımların asgari düzeydeki ihtiyaçların sadece yüzde 14'üne denk geldiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in, yeterli miktarda yardım tırının girişini engellediği, sınır kapılarını kapatmayı sürdürdüğü ve insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını baltaladığı aktarıldı.

Yardım tırlarının çoğu yağmalandı

Ayrıca yardım tırlarının çoğunun da yağmalandığı bilgisi paylaşıldı.

Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in Filistin halkının direnişine darbe indirmek için sistematik şekilde uyguladığı aç bırakma ve kaos mühendisliği politikası kapsamında kasıtlı bir güvenlik boşluğu oluşturduğunu; yağma ve soygunun bu atmosferde gerçekleştiği aktarıldı.

İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle bölgedeki alt yapının neredeyse tamamen çöktüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çeşitli yardım malzemeleri yüklü günlük 600'den fazla tırın bölgeye girişine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Hükümet ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma "sınır kapılarının açılması, özellikle gıda, bebek maması ve hayati öneme sahip ilaçlar olmak üzere yardım akışının sağlanması için ciddi adımlar atılması ve İsrail'in sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulması" çağrısında bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 100'ü çocuk olmak üzere 217 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.