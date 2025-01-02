Gazzeli Batran ailesi, soğuktan ölen ikiz bebeklerinin acısını yaşıyor

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İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Batran ailesi, soğuktan yaşamını yitiren ikiz bebekleri Ali ile Cuma'nın acısını yaşıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir çadırda kalan Batran ailesinin bir aylık bebeği Cuma, pazar günü donarak ölmesinin ardından ikiz kardeşi Ali de soğuktan fenalaşarak kaldırıldığı Aksa Şehitleri Hastanesinde bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

İsrail'in saldırılarının neden olduğu korku ve dehşet, Batran kardeşlerin, annelerinin hamileliğinin sekizinci ayında erken doğumuna yol açtı. Söz konusu ikizler, soykırımın neden olduğu koşullar, hastanelerin ve yeni doğan bakım tesislerinin tahrip edilmesi, yeterli bakım ve destek sağlanamaması nedeniyle normalde olmaları gereken kuvözde de kalamamıştı.

Batran bebeklerin annesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları acı ve sıkıntıyı gözyaşlarıyla anlattı. Filistinli anne, "Pazar sabahı uyandığımda ikizlerden Cuma'nın vücudunun soğuktan dolayı sertleştiğini ve morardığını gördüm. Komşudan aldığım battaniyeye sarmama rağmen çocuğun bedeni buz gibiydi" ifadelerini kullandı.

Baba Muhammed ise Cuma'yı kurtarmak için 29 Aralık sabah saatlerinde koşarak onu hastaneye götürdüğünü ancak kurtarılamadığını dile getirdi.

Filistinli baba, Cuma'nın ikizi Ali'nin de aşırı soğuk, yeterli kıyafet, battaniye ve ısınma imkanı olmadığı için kuvöze yatırıldığını ancak onun da bir gün sonra yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ağır şartlar altında yaşam mücadelesi

İkiz bebeklerini kaybettikten sonra 5 kişilik ailesinin maişetini kazanmaya çalışan Filistinli baba, yoksulluk ve iş imkanı olmadığı için çok ağır şartlarda hayatta kalmaya çalıştıklarını anlattı.

Muhammed Batran ayrıca yiyeceğin kısıtlı olması nedeniyle de çocuklarının yetersiz beslendiğini ifade etti.

Çocuklarından birinin, her gün yakmak için naylon, karton, plastik toplamaya çıktığını; bazen de eski ayakkabıları su ya da süt ısıtmak için kullandıklarını kaydeden baba Muhammed, plastikten çıkan kimyasalların ısıttıkları su ve süte karıştığını ve çocuklarına zarar verdiğinin farkında olduğunu fakat çaresiz kaldıklarını dile getirdi.

Muhammed ayrıca çadırın zeminine serdiği hasır yaygının altında kemirgenlerin yuva yaptığını; onların çocuklarına zarar verebileceği için endişelendiğini de sözlerine ekledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir yılı aşkın süredir düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan, canlarını kurtarmak için yerleşim alanlarını defalarca terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir kısmı çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor.

Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler, su ve yiyecek gibi temel yaşam gereksinimlerine çok kısıtlı şekilde ulaşmasının yanı sıra sağanak ve soğuk havalarda kaldıkları çadırlar su altında kalırken ısınmak için gerekli kıyafet ve battaniye gibi eşyalara da çok kısıtlı şekilde ulaşıyor.

2024'te 4 bin bebek yeni doğan bakımından mahrum bırakıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son dönemde dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek, 7 kişi hayatını kaybetti.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, 5 Kasım 2024'te, geçen yıl en az 4 bin bebeğin, onları hayatta tutmaya çalışan hastanelere yönelik devam eden saldırılar nedeniyle yeni doğan bakımından mahrum bırakıldığını belirtmişti.

Ekim 2023'te saldırıların başlamasından önce Gazze Şeridi'nde toplam 178 inkübatör ve 8 yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunduğunu aktaran Khodr, bu sayının dahi o dönemde prematüre bebekler konusundaki yüksek talebi karşılamak için yeterli olmadığını kaydetmişti.

İsrail saldırılarının bölgenin kuzeyindeki 3 yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tahrip olmasına yol açtığını ifade eden Khodr, Gazze Şeridi'ndeki kuvöz sayısının yüzde 70 azalarak, 54'e düştüğünü paylaşmıştı.