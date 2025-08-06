Gazzeli Çocuk Quadcopter Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazzeli Çocuk Quadcopter Saldırısında Hayatını Kaybetti

06.08.2025 23:15
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İsrail ordusunun drone saldırısında yaralanan Gazzeli çocuk, tedavi olmadan hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan açılan ateş sonucu başından yaralanan Gazzeli bir çocuğun gerekli tedavinin olmaması ve Gazze dışına çıkamaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında yaralanan Meys Sema Abdulal isimli Gazzeli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Burş, İsrail ordusunun dronla ateş açması sonucu küçük çocuğun kafatasının delindiğini, sinirlerinin parçalandığını, görme yetisini kaybettiğini ve vücudunun yarısının felç olduğunu belirtti.

Filistinli çocuğun yardım çığlıklarına dünyanın sessiz kaldığının altını çizen Burş, "Meys destek olmadan, tedavi edilmeden ve Gazze dışına çıkma imkanı olmadan tek başına dünyadan göçtü." ifadesini kullandı.

Burş, Gazze'deki duruma işaret ederek, "Gazze'de yüzlerce çocuk aynı kaderle karşı karşıya. Gazze dışına çıkmayı bekliyorlar, yardım bekliyorlar; ta ki ölüm onları yakalayana kadar." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in tıbbi malzeme ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası ve şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yetersiz tedavi ve ilaç eksikliği nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı ölüm riski altında.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli Çocuk Quadcopter Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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