Gebze Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Destek

07.08.2025 17:17
Gebze Belediyesi, yeni üniversite öğrencilerine 10 bin lira maddi destek sağlayacak.

Gebze Belediyesi, üniversiteye yeni başlayacak lisans öğrencilerine 10 bin lira tutarında maddi destek sağlayacak.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl uygulamaya konulan eğitim desteği programı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de devam edecek.

İlçede ikamet eden, ilk kez devlet üniversitesine kayıt yaptıran veya özel/vakıf üniversitelerinde en az yüzde 75 burs hakkı kazanan lisans öğrencilerine 10 bin tutarında maddi destek verilecek.

Geçen yıl binlerce üniversite öğrencisinin yararlandığı bu program, hem öğrenciler hem de aileleri için önemli bir katkı sağladı. Bu yıl da devam edecek uygulamayla üniversiteye ilk adımını atan gençlerin maddi yükünün azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitim yatırımlarının uzun vadede kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Gençlerin potansiyeline güvendiklerini vurgulayan Büyükgöz, "Onların geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim konusu bizim için her zaman öncelikli çünkü ülkemizin yarınları, bugünün genç ellerinde şekillenecek." ifadesini kullandı.

Balyanoz Koyu'nda deniz temizliği gerçekleştirildi

Darıca Belediyesi çevre duyarlılığını artırmak için Balyanoz Koyu'nda deniz temizliği gerçekleştirdi.

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın katılımıyla farkındalık amacıyla deniz temizliği yapıldı.

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Bayramoğlu Yelken Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında denizden çıkarılan atıklar, çevre kirliliğinin boyutlarını gösterdi. Özellikle otomobil lastikleri, plastik şişeler, evsel atıklar ve metal parçalar dikkat çekerken, gönüllüler ve belediye ekipleri atıkların toplanmasına büyük katkı sağladı.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, çevre duyarlılığının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çevre temizliğinin sadece bir günlük değil, sürekli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Denizden çıkarılan manzaranın herkese önemli ders niteliğinde olduğunu belirten Bıyık, "Denize atılan her atık, sadece doğayı değil, geleceğimizi de kirletiyor. Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak istiyorsak, bugünden sorumluluk almalı ve doğamıza sahip çıkmalıyız. Denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Dolayısıyla mavi vatanımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Darıca Belediyesi olarak Sıfır Atık hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

