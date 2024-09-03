Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı bir kavga sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Beylikbağı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta duran araçlar arasında çıkan bir tartışma sonucu yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli bir kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.09.2024 02:46
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde M.D. ile E.C, araçlarıyla kırmızı ışıkta durdukları sırada orada bulunan S.Y, B.Y. ve B.C'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Y, B.Y. ve B.C. ile E.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Gebze Fatih Devlet ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, olay yerinde şüpheli M.D'yi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay nedeniyle caddede bir süre kapanan ulaşım, temizlik işlemleriyle aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'nin Gebze İlçesinde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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