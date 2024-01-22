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Gebze'de seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
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Gebze'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde kullanılamaz hale geldi. Şinasi D. idaresindeki yabancı plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, dumanları fark edince aracı emniyet şeridine çekti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gebze\'de seyir halindeki otomobil alev aldı
22.01.2024 - 23:57,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Şinasi D. idaresindeki yabancı plakalı otomobilde Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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