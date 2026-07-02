Gebze'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Gebze'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Gebze\'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
02.07.2026 10:59
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen 3 kişi tabancayla vurularak, yaralandı. Polis ekipleri kaçan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gebze'nin Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. E.K. ile S.K.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Y.B. ve B.B. yaralanırken, kurşunlar bu sırada yoldan geçen M.K.'ye de isabet etti. Şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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