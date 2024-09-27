Gediz Nehri'nde Biyogaz Krizi - Son Dakika
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Gediz Nehri'nde Biyogaz Krizi

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CHP'li Bekir Başevirgen, Gediz Nehri'ne dökülen biyogaz atıklarının canlıları öldürdüğünü belirtti.

27.09.2024 11:24
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ANKARA- CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Gediz Nehri'ne dökülen biyogaz atıklarının bölgede binlerce canlının ölümüne yol açtığına dikkati çekti. Bölgede incelemelerde bulunan Başevirgen, "Gediz boyu simsiyah. Her yerde bütün canlılar ölmüş vaziyette. Eskiden Gediz'de hem tarlalar sulanıyordu hem de vatandaşlar suya girebiliyordu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil, kokudan dahi durulmuyor. Göz bebeğimiz Gediz bitmiş durumda" dedi.

Gediz Nehri'nin Manisa Turgutlu'ya bağlı Sinirli ve İzzettin Mahalleleri'nden geçen bölümüne dökülen biyogaz tesisi atıkları, nehirde ciddi kirliliğe ve birçok canlının ölümüne yol açtı.  Bekir Başevirgen, atıkların döküldüğü ve binlerce canlının öldüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Başevirgen'e konu hakkında bilgi veren Ali Doğru, "Biyogaz firması bütün atıkları hem Gediz'e hem de vatandaşların tarlalarına döküyor. Bu firma olmadan önce hiçbir sorun yoktu. Buranın suyu içilebilir haldeydi. Atık dökülen yerlere vatandaşların 5 sene mahsul ekme şansı yok" dedi.

"Burada yetişen sebze, meyve Türkiye'nin her yerine gidiyor"

Kirliliğin Gediz ile bağlantılı her bölgeyi etkilediğini belirten Bekir Başevirgen, "Çiftçi gübre alıp tarlasına atamıyor. Firma yetkilileri de atıklara gübre niyetine diyerek vatandaşın tarlasına döküyor. Sonra da atıktan dolayı tarla kuruyor. Biyogaz atıklarından dolayı rengi siyaha dönen nehir balık ölümlerinin yanı sıra kaplumbağa gibi diğer canlıları da öldürüyor. Hatta ölü balıklarla beslenen kuşlar dahi etkileniyor. Gediz boyu simsiyah. Her yerde bütün canlılar ölmüş vaziyette. Eskiden Gediz'de hem tarlalar sulanıyordu hem de vatandaşlar suya girebiliyordu. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil, kokudan dahi durulmuyor. Göz bebeğimiz Gediz bitmiş durumda. Bu sadece Gediz'in sorunu değil. Burada yetişen sebze, meyve Türkiye'nin her yerine gidiyor. İstanbul'daki vatandaşımızda burada yetişen domatesi, patlıcanı, kavunu, karpuzu alıyor. O da zehir saçıyor. Güzelim Gediz bu halde" diye konuştu.

Gediz Nehri\'nde Biyogaz Krizi
Kaynak: ANKA

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