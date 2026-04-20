Gel Çek Kafe ile Otizmli Bireyler İstihdama Kazandırılıyor - Son Dakika
Gel Çek Kafe ile Otizmli Bireyler İstihdama Kazandırılıyor

Gel Çek Kafe ile Otizmli Bireyler İstihdama Kazandırılıyor
20.04.2026 14:41
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde otizmli bireylerin istihdamına yönelik 'Gel Çek Kafe' projesi hayata geçti.

Otizmli bireylerin istihdamına yönelik 'Gel Çek Kafe' kampüste

İSTANBUL, – OTİZMLİ, bireylerin istihdama katılımını desteklemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Gel Çek Kafe' projesi, İstanbul Aydın Üniversitesi kampüsünde yer aldı. Proje, Beş Nokta Otizm Yaşam Derneği ile üniversite öğrenci kulüplerinin iş birliğinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında 'Gel Çek Kafe'nin sabit bir noktada kalmayacağı, bu hafta üniversite bünyesinde davet edilen tüm kampüslere gidebileceği aktarıldı.

Proje kapsamında elde edilen tüm kazancın, otizmli bireylerin maaş ödemeleri ve kafenin sürdürülebilirliği için gerekli giderlerde kullanıldığı ifade edildi. Bu modelle hem istihdamın desteklendiğini hem de projenin devamlılığının sağlandığını vurgulandı. Ayrıca 'Gel Çek Kafe'nin sabit bir noktada kalmayacağı, bu hafta üniversite bünyesinde davet edilen tüm kampüslere gidebileceği aktarıldı. Gezici yapısıyla daha fazla öğrenci ve akademisyene ulaşmayı hedefleyen proje, ilerleyen süreçte yaygınlaşmayı amaçlıyor.

AYDIN: OTİZMLİ BİREYLERİN İSTİHDAM EDİLMESİ, MESLEK EDİNMESİ VE KENDİ İŞİNİ KURABİLMESİ AMACIYLA KURULDU

Beş Nokta Otizm Yaşam Derneği Genel Başkanı Ayşe Gül Aydın, projenin 2025 yılında başlatıldığını belirterek, "Gel Çek Kafe, 5 otizmli bireyin istihdam edilmesi, meslek edinmesi ve kendi işini kurabilmesi amacıyla kuruldu. 2025 Temmuz ayında hayata geçti. Özel gereksinimli bireylerin istihdamda zorlandığını biliyoruz, bu nedenle böyle bir model geliştirdik. Başlangıçta anne-çocuk kafe olarak planladık ancak şu an demo sürecindeyiz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

'BU BİREYELERİN SOSYAL ÖĞRENMEYE İHTİYACI VAR'

Aydın, otizm farkındalığının artırılmasının önemine değinerek, "Bu bireylerin sosyal öğrenmeye ihtiyacı var. Bu nedenle kafemiz gezici bir yapıda olacak, ilçe ilçe, il il dolaşacak ve 2028'e kadar devam edecek. 6 aylık bir eğitim süreci yürüttük. Bireylerin yalnız bırakılmadan hizmet sürecine katılmasını sağlıyoruz. Şu an 5 özel gereksinimli birey sigortalı ve maaşlı olarak çalışıyor. Farklıyız bunun da farkındayız" diye konuştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Dekanı Özgül Yaman ise üniversite bünyesinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına dikkat çekerek, "Üniversitemizde 119 öğrenci kulübüyle binlerce sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Farkındalık Öğrenci Kulübü ile birlikte Gel Çek Kafe projesini hayata geçirmek istedik. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu proje ile otizmli bireylere yönelik algının değişmesini amaçlıyoruz. Farkındalık sadece görmekle değil, temas etmekle mümkündür" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL BÜTÜNLÜĞE KATKI SAĞLIYOR'

Yaman, proje kapsamında kampüste kurulan kafetaryada otizmli bireylerle öğrencilerin bir araya getirildiğini belirterek, "Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte burada bir mini kafetarya çalışması yaptık. Otizmli bireyler çay ve kahve servisi yapıyor, hediyelik ürünler sunuyor. Bu süreç sadece bir hizmet değil; aynı zamanda farkındalık, duygu gelişimi ve toplumsal bütünlüğe katkı sağlıyor. Üniversite olarak bu tür projeleri bir tercih değil, sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki ne kadar farklıysak toplum o kadar zenginleşir" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Farkındalık kulübü Kurucu Başkan Emircan Yılmaz da projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemiz sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyor. Biz de kulüp olarak bu projenin içinde yer almaktan mutluyuz. Daha kapsamlı etkinliklerde yeniden bir araya gelmeyi umuyoruz" dedi.

Elif Kılıç, "Çay, kahve her şeyimiz var. Mutluluk, huzur hissediyorum. Otizme yardım etmek ve onların arasında olmak güzel bir şey" dedi.

Ulaş Sarıhanoğlu da "Kahve veriyoruz. Otizmin farkında olun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gel Çek Kafe ile Otizmli Bireyler İstihdama Kazandırılıyor - Son Dakika

