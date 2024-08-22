Geleceğin Toprakları - Moskova 2030 Forum Festivali Başlıyor

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8 Eylül tarihleri arasında 'Geleceğin Toprakları - Moskova 2030' forum festivali Rusya'nın başkentinde düzenleniyor. Bütün şehri kapsayan festival boyunca Türkiye'den gelen konuklar fütüristik başkente seyahat ederek Moskova'yı ve onun teknolojik yönünü keşfedebilecek.

Moskova açık hava etkinlik alanına dönüşüyor. 'Geleceğin Toprakları. Moskova 2030' festivali, aynı zamanda interaktif formatlarda bilişsel/kavramsal içeriklerin de bulunduğu bir programla ziyaretçilerini karşılıyor.

Festivalin konukları; gastronomi festivali alanı, moda pazarı, yazlık lounge alanı, ileri teknolojiler ve yeniliklerden oluşan fütüristik bir festival ve daha fazlası dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı festival alanını ziyaret edebilecek. Örneğin, şehrin tam merkezindeki Manezhnaya Meydanı'nda konuklar ve başkent sakinleri, yeniden yaratılan AR mimari objeler sayesinde Moskova'yı daha iyi tanıyabilecek ve gastro festivalde Rusya'nın gastronomi kültürüyle tanışabilecekler.

HERKES ÇOK SAYIDA FARKLI USTALIK SINIFLARINA KATILABİLECEK

Etkinlik boyunca herkes çok sayıda farklı ustalık sınıflarına katılabilecek. Örneğin, mangalda pişirme ustalık sınıflarının yanı sıra açık aşçılık sınıflarına da katılım sağlanabilecek. Eşsiz yemeklerin tadını çıkarmak isteyenler için festival, Rusya'nın farklı bölgelerinden geleneksel Rus yemeklerinin tadımlarını sunuyor. Festivalin genç ziyaretçileri için özel animasyon programları, kaleydoskop (çiçek dürbünü) yapımı ustalık sınıfları ve nitrojen gösterileri hazırlandı.

Ziyaretçiler, DJ setleri ve uluslararası A CAPELLA gruplarının performansları sayesinde konser programına katılabilecekler. Tüm festival ziyaretçileri, giyim ve aksesuar markalarının sunulduğu moda pazarlarını ziyaret edebilecek.

'Geleceğin Toprakları - Moskova 2030' festivali, konukların Rusya'nın başkentini tanımalarına olanak tanıyacak. 8 Eylül tarihine kadar sürecek olan festival, yıl boyunca dönüşümlü olarak düzenlenen kentsel, bir dizi etkinlikten oluşan 'Moskova Mevsimleri' projesi kapsamındaki çok sayıda etkinlikten birini oluşturuyor