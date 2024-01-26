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Geleceğin Yıldız Kızları Projesi'nin U15 hazırlık kampı başladı

Olgucan KALKAN - Sacit GÖNCÜ İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu'nun hayata geçirdiği 'Geleceğin Yıldız Kızları' projesi kapsamında kampa çağrılan 33 oyuncu Riva'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına fırsat eşitliği sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için tasarlanan, Ülker'in desteklediği projeye başvuran 809 futbolcu adayı arasından seçilen 33 yıldız adayı Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi. Milli Takım teknik direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak videoya çeken katılımcılar arasından seçilen yıldız adayları, Riva'da gerçekleştirilecek kampta, futbolun yanı sıra eğitim ve etkinliklere katılacak. 25 Ocak'ta başlayan kamp, 30 Ocak Salı günü sona erecek. Antrenman öncesinde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ve genç futbolcular, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Dün kampta yer alan genç oyuncularla öğle yemeğinde bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün de geleceğin yıldız adaylarını ilk antrenmanlarında yalnız bırakmadı. İlk kez sahaya inen oyuncuların heyecanlarına ortak olan Başkan Büyükekşi çalışmayı izleyerek başarılar diledi. Başkan Mehmet Büyükekşi, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile de görüşerek genç oyuncuların durumu ve kamp hakkında bilgi aldı. Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu olarak kadın futboluna büyük önem verdiklerini, bu projeyle milli takımlar havuzuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçladıklarının altını çizdi.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI POTANSİYELLERİNİ KEŞFETMELERİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Geleceğin Yıldız Kızları projesi için yola çıktığımızda hem başvurular hem de bu kamp için çok heyecanlıydık. Ne mutlu bize ki ilk yılında projemize 809 kızımız başvurdu. Biz de bu başvurular arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Şimdi onlarla 6 gün boyunca bir arada olacağız. Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Herkese başarılı ve eğlenceli bir kamp diliyorum dedi.

MEHMET UÇAN GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARIYLA BULUŞTUĞUMUZ ÇOK MUTLUYUZ

Kampa katılacak 33 futbolcu adayıyla buluştukları için heyecanlı olduklarını belirten Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan, TFF ile birlikte geçmişten bugüne birçok alt yapı projesini hayata geçirdik. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Futbol Köyleri'ydi. TFF ile birlikte 9 yılda, 25 ilde 65 futbol köyü düzenledik. Bu mirasımızın bize verdiği güçle, kız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak, onların yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için biz de bir hayal kurduk. Projenin başladığı 6 Kasım'la birlikte bu hayalimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. U15 Hazırlık Kampı'yla birlikte yeni bir aşamaya geçtik. Geleceğin yıldız adaylarıyla buluştuğumuz, onların kariyer yolculuklarının başında onlarla birlikte yürüyebildiğimiz için çok mutluyuz ifadelerini kullandı.

NEHİR SEZER VİDEOYU GÖNDERMEME BABAM VESİLE OLDU

Babasının spor yapması için kendisine çok destek olduğunu belirten 13 yaşındaki Nehir Sezer, Seçmelere Samsun'dan katıldım. Böyle bir şeyi babam duymuş. Bana gösterdi, biz de video çekip gönderdik. Ailem tabii ki de destek oluyor. İlk başından beri ailemle hiç sorun yaşamadım diye konuştu. Genç futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı kadın futbolcu Marta Silva'yu örnek aldığını dile getirdi.

TUANA ŞAHİN MİLLİ TAKIMDA OLMAK ÇOK GÜZEL

Milli takım kampına Adana'dan geldiğini ifade eden Tuana Şahin ise, 13 yaşındayım. Milli takım kampına Adana'dan geldim. Milli takımda olmak çok güzel. Öncelikle bana bu fırsatı sundukları için hocalarıma çok teşekkür ederim. Gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Onlar için de üzgünüm. İnşallah onlar da gelir şeklinde konuştu.

Fırsat buldukça kadın futbolundaki maçları izlediğini söyleyen genç futbolcu, Hocamız Real Madrid Kadın Futbol Takımı'nın maçı olduğunda söylüyor, biz de izliyoruz. Erkek futbolculardan Neymar ve Dybala'yı, kadın futbolundan da Putellas'ı örnek alıyorum dedi.

MİLLİ TAKIMDA OLMAYI ZATEN İSTİYORDUM

Adana'daki kulüp hocalarının Geleceğin Yıldız Kızları Projesi'ne katılmasını istediğini söyleyen Tuana, Ben milli takımda olmayı zaten istiyordum. Hocalarımız da böyle bir fırsatın olduğunu söyledi. Katıl dedi ve katıldım. Şansım da yanımda oldu tuttu ifadelerini kullandı.

CEYLİN ARIKAN BABAM FUTBOL KONUSUNDA BENİ ÇOK DESTEKLİYOR

Milli takım kampına Ordu'dan katıldığını ifade eden Ceylin Arıkan, Ordu'dan geliyorum. Böyle bir proje olduğunu kulüp hocamız gruba yazmıştı. Ben de gördükten sonra babamla birlikte videoyu çektim. Babam futbol konusunda beni çok destekliyor. Babam normalde askeri personel. İlçe değiştiriyoruz. Her gün Ordu'ya götürüyor ve idman yapıyordum. Sonra da tekrar geri getiriyordu diye konuştu.

Kampa katıldıktan sonra ilk başta biraz zorlandığını ancak daha sonra arkadaşlarıyla kaynaştığını belirten Ceylin, milli takım kampında samimi bir ortam olduğunu dile getirdi. Genç futbolcu Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çalışma azmi ve disiplininin kendisini çok etkilediğini söyledi.