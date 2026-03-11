Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran'da Öldürülen 165 Kız Çocuğuyla İlgili Uluslararası Hukuk Girişimi Başlattı

(TBMM) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 165 kız çocuğuna ilişkin uluslararası hukuk girişimi başlattıklarını açıkladı. Davutoğlu, iki gün içinde aralarında eski devlet başkanları, diplomatlar, akademisyenler ve Nobel Barış Ödülü sahiplerinin bulunduğu yaklaşık 100 kişinin metne imza attığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki milletvekilleri TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 165 kız çocuğuna ilişkin uluslararası hukuk girişimi başlattıklarını açıkladı. Davutoğlu, girişimin kısa sürede dünya çapında geniş destek gördüğünü belirterek, iki gün içinde yaklaşık 100 kişinin metne imza attığını bildirdi.

Davutoğlu, Gazze'de yaşananlar nedeniyle Aralık 2023'te "küresel vicdan girişimi" başlattıklarını, İran'daki saldırılarda hayatını kaybeden 165 kız çocuğu için de benzer bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Girişimin uluslararası hukukçu Richard Falk ile başlatıldığını kaydeden Davutoğlu, kısa sürede çok sayıda uluslararası isimden destek aldıklarını ifade etti. Davutoğlu, "İki gün içinde dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 100 isim bu metne imza attı" dedi.

Davutoğlu, imzacılar arasında eski devlet başkanları, Birleşmiş Milletler'de üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, akademisyenler, dışişleri bakanları, insan hakları savunucuları ve Nobel Barış Ödülü sahipleri, gazeteciler ve sanatçıların bulunduğunu aktardı. Türkiye'den de farklı siyasi parti liderlerinin girişime destek verdiğini ifade eden Davutoğlu, "Bu bir siyasi mesele değil, insanlık meselesidir" diye konuştu.

İmzacılar arasında CHP Genel Başkanı Özel de yer alıyor

Davutoğlu, Türkiye'den girişime destek veren isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sanatçı Zülfü Livaneli, akademisyen Ayşe Buğra, eski Diyanet İşleri başkanları Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez gibi isimlerin bulunduğunu söyledi.

Davutoğlu, metnin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılması için de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'ya iletildiğini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay aracılığıyla ulaştırıldığını aktardı. Davutoğlu, metnin İYİ PartiGenel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a da ulaştırıldığını bildirdi.

Uluslararası imzacılar arasında ise Tawakkol Karman, Jeremy Corbyn ve eski Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad gibi isimlerin yer aldığını belirten Davutoğlu, eski Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki ile eski İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif'in de girişime destek verdiğini ifade etti.

Metin Birleşmiş Milletlere iletilecek

Davutoğlu, hazırlanan metnin uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirmeler içerdiğini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı başta olmak üzere çeşitli uluslararası kurumlara iletileceğini kaydetti.

"Harekete geçtiğimizden bu yana destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Davutoğlu, "Bizim baştan itibaren bu saldırı konusunda tutumumuz açık ve net oldu. Herhangi bir sömürgeci ülke, herhangi bir dış güç bölgemize, hele İran gibi asırlarca savaşmadığımız bir komşumuza dönük bir saldırı yaparsa bizim tutumumuz nettir. Bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Büyük bir yıkım yaşandı. Gazze soykırımından sonra bu kez de Körfez'in bütün altyapısı yerle bir oldu. Böyle bir sorumsuzluk karşısında insanlık vicdanının sesi olmak, bir siyasetçi, devlet adamı ya da bilim insanı olarak değil, bir insan olarak üzerimize düşen bir görevdir. Bu konuda harekete geçtiğimizden bu yana destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Girişimin imzaya açık olduğunu belirten Davutoğlu, uluslararası kamuoyuna destek çağrısı yaptı. Davutoğlu, basın toplantısında ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, "Uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermeyen bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin bölgede gerilimi azaltmaya yönelik daha aktif diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğini de ifade etti.