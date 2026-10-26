Gelibolu Atatürk MTAL GastroTakımı Edremit'te 2'si altın 5 madalya kazandı - Son Dakika
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Gelibolu Atatürk MTAL GastroTakımı Edremit'te 2'si altın 5 madalya kazandı

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Gelibolu Atatürk MTAL GastroTakımı Edremit\'te 2\'si altın 5 madalya kazandı
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Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GastroTakımı, Edremit'teki gastronomi festivalinde 2'si altın toplam 5 madalya kazandı. Takım yarışmasında ikinci olan okul ekibi, bireysel kategorilerde de altın ve gümüş madalyalar elde etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Kaz Dağları Altın Kaşık Ödülleri ve Gastronomi Festivali"nde mücadele eden Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GastroTakımı, 2'si altın toplam 5 madalya kazandı.

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinden oluşan takım, Edremit'teki organizasyonda bireysel ve ekip kategorilerinde önemli dereceler elde etti.

Yarışmada bireysel tatlı kategorisinde Ecrin Naz Korulu, bireysel kuzu kategorisinde ise Damla Aydemir altın madalyanın sahibi oldu. Bireysel balık kategorisinde Mert Ali Ermiş ile bireysel makarna kategorisinde Enes Düzce gümüş madalya kazandı.

Ecrin Naz Korulu, Damla Aydemir ve Mert Ali Ermiş'ten oluşan okul ekibi, takım yarışmasında da ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Geçen yıl katıldıkları yarışmalarda da çeşitli dereceler elde eden öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde kazandığı bu başarı ilçe genelinde takdirle karşılandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gelibolu Atatürk MTAL GastroTakımı Edremit'te 2'si altın 5 madalya kazandı - Son Dakika
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