Gelini Öldüren Kayınpederin Davası Ertelendi - Son Dakika
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Gelini Öldüren Kayınpederin Davası Ertelendi

Ankara'da oğlunun ölümünden gelinini sorumlu tutarak öldüren Satılmış Demir'in davası mütalaa için savcılığa gönderildi.

15.01.2025 12:17
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun ölümünden sorumlu tutarak tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in yargılandığı dava dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Sanık Demir, bir sonraki celse olaya ilişkin torununun dinlenmesini talep ederek, "Hastayım, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin torununun yaşının küçük olduğunu, mahkeme salonunda dinlenilmesinin çocuğun psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ifade etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

Sanığın hastalığıyla ilgili tedavisinin takibinin yapılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Şubat'a erteledi.

İddianameden

İddianameye göre, maktulün eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'te intihar etti. Derya Demir, kayınpederi Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutularak, 28 Aralık 2023'te tabancayla vurularak öldürüldü.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Satılmış Demir, Altındağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahıyla gelinini öldürdüğünü itiraf etti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA

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