Gelinlik Tasarım Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

(İZMİR) - Uluslararası moda dünyasının önemli buluşmalarından IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması'nda ödüller, final defilesiyle sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığında 20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir–19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında 16. Gelinlik Tasarım Yarışması yapıldı. Genç tasarımcıların sektöre adım atmasını desteklerken, özgün tasarımlarla sektörün uluslararası rekabet gücüne katkı sunmayı amaçlayan yarışmaya ilgi yoğundu. Toplam 103 tasarımcının, 206 tasarımla başvurduğu yarışmada, jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda finale kalan 15 tasarımcı, Fuar İzmir B Hol Defile Alanı'nda düzenlenen finalde podyuma çıktı. "Denge" temalı yarışmada finale kalan, gelenekle moderni, estetikle işlevselliği ve gösterişle sadeliği aynı çizgide buluşturan tasarımlar, büyük beğeni topladı.

Ödül törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Çağlar Bağcı, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, sektör temsilcileri, belediye bürokratları, akademisyenler ve tasarımcılar katıldı.

Kimler ödül aldı?

Yarışmanın birincilik ödülünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü mezunu Nihan Selin Paksoy kazandı. Paksoy, 100 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2027 kapsamında Performans Defilesi yapma hakkının da sahibi oldu. İkincilik ve 75 bin TL para ödülü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Sevgi Aleyna Buzkıran'ın olurken aynı bölümden mezun Seher Yılmaz üçüncü olarak 50 bin TL para ödülü kazandı. Kazananlar ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ile Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'tan aldı.

Yarışmaya katkıları için İzmir Moda Tasarımcıları Derneği'ne, sponsorlar Altier Academy ve Rönesans Model Ajans'a plaketlerini ise İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya verdi.

Yıldır: İzmir, üretimin, tasarımın ve yaratıcılığın kenti olmaya devam ediyor

Final gecesinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Gelinlik Tasarım Yarışması'nın genç tasarımcılar için yıllardır güçlü bir başlangıç noktası olmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yarışma; tasarımı bir düşünce biçimi olarak ele alan, üretimle estetiği aynı çizgide buluşturan, gençlere kendilerini ifade edebilecekleri bir alan açan önemli bir platform. Bu yıl seçilen 'Denge' teması, tasarımın ve yaşamın özünü anlatıyor. Gelenekle yeniliğin, hayalle gerçekliğin, estetikle işlevin bir arada ve uyum içinde var olabileceğini bizlere gösteriyor. Bugünkü tasarımlarda bunun en güzel örneklerini gördük" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak genç tasarımcılara olan inançlarını da dile getiren Yıldır, "Bugün bu sahnede yarışmacı olarak yer alıyorsunuz. Yarışmanın geçmişine baktığımızda, bu podyumdan çıkan pek çok ismin sektörde güçlü markalar yarattığını, koleksiyonlarıyla ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirdiğini görüyoruz. İçlerinden biri, bu yarışmada jüri üyesi olarak yer alıyor. Birçok eski yarışmacımız da siz sevgili gençlere mentör olarak destek veriyor. Bugün burada yarışmacı olan sizler, yarın bu sektörün yönünü belirleyen tasarımcılar arasında yer alabilirsiniz" diye konuştu.

Akçakaya: Sektörümüze yeni yetenekler kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ise IF Wedding Fashion İzmir'in ilk yılından bu yana paydaşı olmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Bugün IF Wedding Fashion İzmir; Avrupa'da ve dünyada sektörünün en seçkin fuarları arasında yer alan, gelinlik, damatlık ve abiye giyimde tasarımın, üretimin ve ticaretin küresel ölçekte buluştuğu çok güçlü bir platform haline gelmiştir" dedi.

Gelinlik Tasarım Yarışması'nın sektöre sağladığı katkıya da değinen Akçakaya, derneklerinin danışmanlığında 2010 yılından bu yana düzenlenen yarışmanın, sektörün yaratıcı vizyonunu yansıtan, genç tasarımcıları destekleyen saygın bir marka haline geldiğini söyledi. Akçakaya, "Gelinlik Tasarım Yarışması, genç tasarımcılar için kendilerini ifade edebilecekleri çok özel bir alan açıyor ve sektörümüze nitelikli insan kaynağı kazandırıyor. Yarışma birincisine sunulan performans defilesi ise tasarımcıların markalaşma yolculuğunda çok önemli bir eşik niteliği taşıyor. 16 yıllık geçmişiyle bu yarışma, sektörümüze pek çok değerli tasarımcı kazandırmış durumda. Bu yarışma vesilesiyle sektörümüze yeni yetenekler kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nın ve Gelinlik Tasarım Yarışması'nın, sektörümüzün uluslararası gücünü daha da ileri taşımasını, genç tasarımcılara ilham vermeyi sürdürmesini diliyorum" diye konuştu.

Mentör tasarımcılar

Yarışma sürecinde finalistlere İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyesi tasarımcılar Burak Çiçek, Çağrı Şengül, Dilek Yaldız, Done Özaki, Ezgi Mahir, Melek Özyenilmez, Meltem Aybar, Meriç Sefer, Nergis Şahan, Nükhet Gelen, Taner Tabaklı, Volkan Kerimoğlu, Yasemin Mızrak, Zeynep Olgun ve Zühre Balaban mentörlük yaptı.

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri

Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı başkanlığındaki jüride ise tasarımcı Amor Garibovic, İstanbul Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Belma Özdemir, stilist Erdal Güvenç, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun, tasarımcı Erkan Demiroğlu, tasarımcı Erol Albayrak, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, White House Firması Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Urhan, tasarımcı Javad Shadkam, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Kemal Can, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Meltem Ok, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müşerref Zeytinoğlu, tasarımcı Murat Acar, tasarımcı Nadir Demir, tasarımcı Özlem Erkan, Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş, tasarımcı Simay Bülbül, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan yer aldı.