Gelişmiş Malzeme Teknolojileri Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gelişmiş Malzeme Teknolojileri Konferansı

Geniş Video İzle

Maltepe Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta malzeme bilimi ve mühendisliği tartışıldı.

07.11.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GELİŞMİŞ Malzeme İşleme Teknolojileri Konferansı Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi organizasyonuyla düzenlendi. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanında akademik ve endüstriyel çalışmaların değerlendirildiği etkinlik 4 gün sürdü. Lazer ve yüzey mühendisliğiyle ilgili çalışmalarıyla altın madalya alan Türk Japon Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, "Malzeme teknolojileri çok ileri bir seviyeye geldi. Bunların bir kısmı olarak hafif özellikle hava mukavemet olarak bu kaliteli ve yüksek olan malzemeler. Uzay teknolojileri için gerekli oluyor. Enerji olarak da en az enerjiyi kullanarak bunu yapmak istiyoruz. Bu nedenle yapay zeka ve robotik teknolojileri çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz malzeme üretiminde" diye konuştu.

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi organizasyonuyla Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 25. AMPT "Advanced Materials Processing Technologies" (Gelişmiş Malzeme İşleme Teknolojileri) konferansı düzenlendi. 4 gün süren konferansta, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanındaki akademik ve endüstriyel gelişmeler tartışıldı. Konferansta ayrıca, malzeme işleme teknolojilerindeki yenilikçi çözümler ve üretim süreçlerindeki gelişmeler masaya yatırıldı. Etkinliğe çeşitli ülkelerden biliminsanları işdünyasından isimler ve akademisyenler katıldı.

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, "Bu konferans ileri malzemeler, ileri üretim şekilleri ve ileri uygulama alanları konularını içeren bir konferanstır. Bu konferansta öncelikle özellikle yeni var olan ve uygulanmaya başlanan yapay zekanın malzeme tasarımında ve yüzey şekillendirmelerindeki önemi. Robotx'in için yine aynı şekilde bu üretim alanındaki kullanımıyla ilgili ve yeni malzemelerle ilgili olmak üzere biyolojik malzemelerin kullanılarak, mühendislikte kullanılarak daha katmanlı, daha değişik malzemelerin veya işlemlerin yapımında kullanılması hedef alınmıştır" dedi.

'SELF CLEANING DEDİĞİMİZ OLAYIN GERÇKELEŞMESİNE VESİLE OLUYOR'

Yılbaş, "Bu konferansın amacı bu son yıllarda yapılan bilimsel faaliyetlerin neticelerinin duyurulması ve ortak çalışma gruplarının oluşturulması açısından da önem arz etmektedir. Şunu da belirtmek isterim, bu konferansta genel olarak baktığımızda sadece bilimsel buluşlar ya da bilimsel faaliyetlerin neticeleri olduğu kadar bilim insanlarında başarılı olan özellikle malzeme üretim öğretim uygulamaları konularında başarılı olan akademisyenlerin, bilim insanlarından bir tanesine yine bu komitenin ve seçimiyle altın madalya takdim edilmektedir. Bu altın madalya bu yıl bir sanayiciye de ve sanayide başarılı göstermiş olan bir kişiye de verildi. Yetkin Karakaş Bey Armelsan'ın Yönetim Kurulu Başkanı aldı. Türk biliminsanı olarak da Adnan Memiş bey, daha önce Berkeley Üniversitesi'nde çalışmış. Şu anda da Kral Abdulaziz Üniversitesi'nde profesör olan. Malzemelerle ilgili çalışan bir arkadaşımıza verildi ve onun dışında benim yapmış olduğum özellikle bu lazer ve yüzey mühendisliğiyle ilgili çalışmalarla bir de bana verilmiş oldu. 3 tane bu yıl altın madalya verildi. Benim yapmış olduğum çalışmalar daha çok yüzeylerin suyu tutmama özellikleri. Bunu biz birçok şekilde kullanabiliyoruz. Birincisi yüzeylerin temizlenmesinde çok önemli oluyor. Çünkü tozun tutulmaması da bir başka konu. O zaman hidrofobik yüzeyler yani sudan kaçan ya da suyu sevmeyen yüzeyler aynı zamanda tozu da tutmuyorlar. Bu da kendiliğinden temizleme dediğimiz ya da başka tabirle self cleaning dediğimiz olayın gerçekleşmesine vesile oluyor. Bunun normalde market değeri yani bütün dünyadaki bu temizlikle ilgili olan daha doğrusu yüzeylerin temizlenmesiyle ilgili olan bir değerlendirme yapılacak olursa birkaç milyar dolarlık bir işten bahsediyoruz hacim olarak ve bununla bir çözüm getirmek elbette biliminsanlarının görevi olmalı. Benim gibi birçok insan çalışıyor. Bütün dünyada bir kısmıyla irtibatlarımız mevcut. Bizim de geliştirmiş olduğumuz teknolojiler var, ayrıca patentler var bu konuda. Bunları da inşallah yakın zamanda değerlendireceğiz" dedi.

'MALZEME ÜRETİMİNDE YAPAY ZEKA VE ROBOTİK TEKNOLOJİLEİR KULLANIYORUZ'

Yılbaş, " Bundan sonraki konferans 2025'te Romanya Bükreş'te yapılacak. Bükreş'teki üniversitedeki arkadaşlar buna gönüllü oldular ve her türlü çalışmayı da yapacaklarını söylediler. Umarım Bükreş'te de başarılı olur. Malzeme teknolojileri çok ileri bir seviyeye geldi. Biz görüyoruz ki kompozitten tutun da, seramiklere kadar, seramikten tutun da çelik ve çelik bileşenlere kadar ve birçok yine adı konulmamış olan yeni malzemeler karşımıza çıkıyor birçok konuda. Bunların bir kısmı olarak hafif özellikle hava mukavemet olarak bu kaliteli ve yüksek olan malzemeler. Uzay teknolojileri için gerekli oluyor. Diğer ise tıbbi açıdan yani insan vücudunu reddeden etmediği hücrelerle beraber uyum içinde çalışabilen ya da beraberce bulunabilen özel malzemeler üretimiyle ilgili ve her malzeme özelleştikçe olan üretim şekilleri de özelleşmeye başlıyor. Bunları ne şekilde özelleştirebiliriz? Ne şekilde üretebiliriz? Ne şekilde etkin olur? Hem üretim olarak ekonomik hem de teknik olarak daha hızlı daha çabuk ve çevreyi de bozmayacak şekilde. Çünkü bizim için önemli konulardan birisi de çevre. Yani biz her yapmış olduğumuz malzeme ya da her yapmış olduğumuz işlem o malzemenin işlenmesiyle ilgili yapmış olduğumuz işlemlerin mutlaka çevre dostu olması gerekiyor. Yani biz atık üretiyor olmalıyız. Onunla beraber enerji olarak da en az enerjiyi kullanarak bunu yapmak istiyoruz. Bu nedenle yapay zeka ve robotik teknolojileri çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz malzeme üretiminde" diye konuştu.

'İLERİ DÖNÜŞÜM KONULARI ELE ALINDI'

Yılbaş, "Daha önceki yıllarda var olan malzemelerin geliştirilmesi de sözkonusu. Bu geliştirilmeler ya mukavemetlerin artırılması ya yoğunlukların düşürülmesi ya da sıcaklıklarının iyileştirilmesi. Yani özelliklerinin istenilen ortama uygun bir şekilde getirilmesiyle ilgili bilimsel faaliyetleri de var. Bu konferansta onlara da yer verildi. Onlar da anlatılmaya çalışıldı ve anlatıldı. Proses teknolojileri yani işlem teknolojileri de bizi robotik kullanımının ve robotik kullandığımız çevreye olan etkilerine de baktık. İnsan faktörü olan etkilerine baktık. Fiyatlara olan, üretilen malzemenin ve yapılan işlemin son yapılan mamülün ekonomik değerlerine bakmış olduk. Burada o açıdan da bir spektrum oluşturuldu. Yani dairesel ekonomi ve aynı zamanda bununla beraber yani tekrar edilebilme ya da ileri dönüşüm konuları önemli bir şekilde ele alındı. Bunların çevreye olan etkileri de incelenmiş ve belirtilmiş oldu. Artık dünyamız bir tek dünya hepimiz üzerinde yaşıyoruz. Bunu bilmeliyiz ki bu dünyayı kirletmemeliyiz. Kaynaklarımızı bir an önce bitirmemeliyiz. Daha ekonomik, daha düzgün bir şekilde kullanmalıyız. Konferansın bir başka sosyal alandaki boyutu da bu. Bir iki tane makale de bu doğrultuda sunuldu. Bunların biz inanıyoruz ki hem bilim hayatına hem de üretim hayatına mutlaka yani hem endüstriye hem teknoloji hem de bilim hayatına büyük bir katkı sağlayacağı konusunda bir endişemiz yok" ifadelerini kullandı.

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Şahin ise, "Bilimsel gelişmelerde malzeme önemli bir rol oynamaktadır. Üretilen sistemlerin performansının ilerlemesi ve geliştirilmesi hususunda malzeme en önemli bir sınır teşkil etmektedir. Özellikle motorların performansının artırılması yönünde malzemelerin sıcaklığa dayanıklılığı veya diğer özellikleri büyük bir sınır teşkil etmektedir. Bu özelliklerin daha da artırılması ve yeni malzemeler üretilmesi hususunda bu tip konferanslar büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla uluslararası alanda önemli çalışmalar yapan biliminsanlarını biraraya toplayıp bunların yaptığı son araştırmaların özetlerini birbirleriyle paylaşmaları hususunda bir platform oluşturulmuş olmakta " dedi.

Gelişmiş Malzeme Teknolojileri Konferansı
Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Konferans, Enerji, Güncel, Çevre, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelişmiş Malzeme Teknolojileri Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gelişmiş Malzeme Teknolojileri Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.