Gemlik'te Sahte Altın Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
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Gemlik'te Sahte Altın Çetesi Tutuklandı

Gemlik'te kuyumcuları dolandıran 4 şüpheli, sahte altın satışı nedeniyle tutuklandı.

18.01.2025 14:48
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçede 2 ayrı kuyumcudan sahte altın bozdurulduğu ihbarı üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcuları sahte altınlarla dolandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, A.A. (31) ve A.Ç'yi (41) Gemlik'te, S.A. (21) ve V.E'yi (37) ise İstanbul'da sahte altınlarla yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Gemlik, Hukuk, Emlak, bursa, Son Dakika

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