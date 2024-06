Genç Aktivistler\'in \'Filistin İçin Resmet\' Projesi Müzayedeye Çıkıyor

Güncel

Genç Aktivistler'in nisan ayında başlattıkları "Filistin İçin Resmet" resim atölyelerinde gönüllü gençlerin ve ressamların çizdikleri resimler müzayedeye çıkıyor.

Genç Aktivistler'den yapılan açıklamaya göre eserler, Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformunun desteği ve Başakşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 8 Haziran'da 21.00'de sergilenecek.

Sergideki resimlerden elde edilecek gelir, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek Gazze Dayanışma Gecesi'ne ise Abdülbaki Kömür, Mustafa Demirci, Fethullah Badem, Bilal Göregen, Grup Genç, Grup Yürüyüş, Grup Kıyam, Dursun Ali Erzincanlı, Burak Haktanır, Celal Al ve Nuray Albamya İnce katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Aktivistler'in kurucusu Mislina Nur Badem, "Şu an tarihin en şiddetli ve en insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazze için, insanlık olarak din, dil, ırk ayrımı olmaksızın hepimiz vebal altındayız. Her geçen gün, zulümleri artarak devam eden bu katiller sürüsünü iyi tanımak, bu zulmü durduruncaya kadar elimizden geleni yapmak ve Gazze'yi her daim her vesile ile gündemde tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Badem, bu mücadelede var olmak adına "Filistin İçin Resmet" projesini başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz ve ressamlarımızla Gazze, Filistin ve Kudüs temalı çizdiğimiz resimleri, hem orada yaşananları unutmamaya hem de projeden elde etiğimiz gelir ile kardeşlerimize bir nefes olmaya vesile kıldık. Programımıza teveccüh eden birbirinden değerli katılımcılarımıza, heyecanımıza ortak olan ve projemize destek veren, Başakşehir STK Platformuna, Gazze Now'daki abilerimize ve herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."