Genç Kadınların Perspektifinden Eşitlikçi Kentler Paneli Eskişehir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Genç Kadınların Perspektifinden Eşitlikçi Kentler Paneli Eskişehir'de Gerçekleştirildi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile birlikte düzenlenen panelde gençlerle bir araya geldi. Başkan Ünlüce, kadınlara yönelik projeleri ve yerel yönetimlerin sivil toplumla iş birliğinin önemini vurguladı.

14.03.2025 16:43  Güncelleme: 17:51
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortalığıyla düzenlenen "Mor Mikrofon: Genç Kadınların Gözünden Eşitlikçi ve Kapsayıcı Kentler" konulu panelde gençlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığıyla "Mor Mikrofon: Genç Kadınların Gözünden Eşitlikçi ve Kapsayıcı Kentler" konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Vekili Hilal Gedik'in yaptığı panele, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katıldı.

"Şehirlerimizde neler yapacaksak sivil toplum örgütleriyle mutlaka fikir alışverişinde bulunuyoruz"

Belediye başkanlarının en önemli görevlerinden birinin vatandaşların sesine kulak vermek olduğunu vurgulayan Başkan Ünlüce, "Bugün burada Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikte sizin gibi gençlerle olmak çok büyük mutluluk. Çünkü kent konseyleri bizim için çok önemli. Bizler şehirlerimizde neler yapacaksak kurumlarla, kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle mutlaka fikir alışverişinde bulunuyoruz. Projelerimizi ona göre şekillendiriyoruz ve hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarınızı ne kadar dinlerseniz belediyecilikte o kadar başarılı olursunuz. O şehirde yaşayan insanların sesinin ritmini ve beklentisini bir belediye başkanı olarak dinlemek gerekiyor. İşte o zaman başarı elde etmiş olursunuz" dedi.

"Kadın kooperatiflerine büyük destek sağlıyoruz"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kentte kadınlar için hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Ünlüce, " Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' projemiz 9 yıldır başarıyla uygulanıyor ve vatandaşlarımız tarafından büyük takdir topluyor. Uygulama ile kadınlar saat 20.00'den sonra tüm otobüs hatlarında durak beklemeksizin istedikleri yerde otobüslerden inebiliyorlar. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz ile kadınlara destek oluyoruz. Her ay ücretsiz hijyenik ped desteği sağlıyoruz. Kız öğrencilerimiz için Bademlik Kız Öğrenci misafirhanesini hizmete açtık ve çok uygun fiyata öğrencilerimize hizmet ediyoruz. ESMEK kurslarına gelen kadınlarımız hünerli elleriyle yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kadın kooperatiflerine büyük destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gençler yaşamak istedikleri şehirleri, düzenlenen atölyelerde tasarladılar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Genç Kadınların Perspektifinden Eşitlikçi Kentler Paneli Eskişehir'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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