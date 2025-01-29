Genç Parti Lideri Burçin Şahindur'dan Tutuklama ve Gözaltılara Tepki

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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, son günlerde peş peşe gelen tutuklama ve gözaltı kararlarına tepki göstererek, "Bu denli şiddetlisine Türkiye tarihi boyunca sadece Ergenekon-Balyoz kumpas davaları sırasında rastladığımız bir operasyonlar dizisini izliyoruz. Mücadele kültürü tesis edilmedikçe muhalefetin yapacağı en geniş perspektifli tartışma ancak 'sarı öküz' tartışması olur" dedi.

Genç Parti lideri Şahindur, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in gözaltına alınmasına ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Şahindur'un gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bu denli şiddetlisine Türkiye tarihi boyunca sadece Ergenekon-Balyoz kumpas davaları sırasında rastladığımız bir operasyonlar dizisini izliyoruz. Genel başkanlar, belediye başkanları, gazeteciler, menajerler gözaltına alınıyor ve kamuoyunun tanıdığı, kaçma şüphesi olmayan insanlar peş peşe tutuklanıyor. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 'Turpun Büyüğü' ismini koyduğu basın toplantısı biter bitmez soruşturma açan adalet sistemi, Bolu Kartalkaya'da 78 yurttaşımızın ceviz kabuğunu bile doldurmayacak bir sorumluluktan kaçıldığı için yani ihmaller sonucu yanarak can vermesinin hala hesabını sormuş değil. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hala koltuğunda öylece oturmakta. Bu sırada belediye başkanları hapiste, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ hapiste. Gazeteci Özlem Gürses bir dil sürçmesi yüzünden gözaltına alındı, şimdi ev hapsinde.

"'Hazır gözaltına almışken tutuklayalım' dediler"

Oyuncu menajeri olan Ayşe Barım isimli yurttaşı da 'Hazır gözaltına almışken tutuklayalım' dediler. 2013 Mayısı'nın son günlerinde başlayan Gezi Direnişi gerekçe gösterilerek, 12 yıl sonra tutukladılar bu menajeri. Oyunculara, sanatçılara, dahası Gezi'de demokratik protesto hakkını kullanmak için sokağa çıkmış 10 milyondan fazla yurttaşımıza gözdağı verilmeye çalışılıyor. Nitekim bugün de gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker de peş peşe gözaltına alındı.

"Gezi'yi savunmak yerine Tamer Karadağlı üzerinden siyaset yapılıyor"

Türkiye'de bunlar yaşanırken ekonomik buhran da şiddetini her geçen gün kat kat artırıyor. Muhalefet cephesi ise, iktidarın yarattığı gündemler arasında debelenirken ne gerçek politikalar üretebiliyor, ne de yaratılan gündemlere doğru yanıtlar verebiliyor. Ayşe Barım üzerinden sanatçılara gözdağı verilirken, 10 milyondan fazla insanın protesto hakkını kullandığı Gezi'yi savunmak yerine, Tamer Karadağlı ya da Yavuz Bingöl üzerinden siyaset yapan bir siyasetçi modeli türedi Türkiye'de. Sanki bu isimler de gözaltına alınsalar yürütülen operasyon meşrulaşacakmış gibi… İktidarın başarısının sırrı işte burada yatmaktadır, muhalefet cephesi yanlış yerden siyaset üretmektedir."

"Siyasi mücadele hattı derhal örgütlenmelidir"

"Bu dönemin Ekrem İmamoğlu gibi muhalefetin güçlü adaylarının siyaseten elenmesi ile sonuçlandırılmak istendiği açıktır" diyen Şahindur, "Muhalefetin tüm bileşenlerine Genç Parti olarak çağrı yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin sorunları bellidir, bunlar üzerinden doğru bir siyasi mücadele hattı derhal örgütlenmelidir. Gündem belirleme gücü de yeniden ele geçirilmelidir. Bu sağlanmadıkça ve birlikte mücadele kültürü tesis edilmedikçe muhalefetin yapacağı en geniş perspektifli tartışma ancak 'sarı öküz' tartışması olur" ifadelerini kullandı.