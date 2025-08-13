Gençlik Kolları Başkanı İbiş, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı'nın kapanışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Gençlik Kolları Başkanı İbiş, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı'nın kapanışında konuştu Açıklaması

13.08.2025 17:15
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Sadece son üç ayda gençlik kollarımıza 130 bin yeni üye kazandırdık.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Sadece son üç ayda gençlik kollarımıza 130 bin yeni üye kazandırdık. Bu, her gün 1500 gencin AK Gençlik saflarına katıldığı anlamına geliyor. ve biz, 1 milyonu aşkın üyemizle bu ülkenin en büyük ve en dinamik gençlik yapılanması olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

İbiş, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı"nın kapanış programında konuştu.

Yarınların lider kadrolarını yetiştiren, imanına, ülkesine, inancına sahip çıkan bir gençlikten söz ettiklerini belirten İbiş, kampın yalnızca bir istişare zemini değil, teşkilatın stratejik hafızasını güçlendiren ve yeni dönem vizyonunu pekiştiren bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Kamp boyunca stratejik iletişimden kriz yönetimine, dış politikadan sosyal medyaya, siyasal temsil kapasitesini artıracak kapsamlı eğitimlerle yarını inşa edecek bir gençlik modeli için gayretle çalıştıklarını dile getiren İbiş, kampın verimli ve güçlü geçmesine katkı sağlayan Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığına, Teşkilat Başkanlığına, Tanıtım ve Medya Başkanlığına teşekkür etti.

Bu kampın özel kılan bir başka noktanın daha olduğuna dikkati çeken İbiş, şöyle konuştu:

"Teşkilatımızdan 100 bin genç kardeşimizin aktif katılımıyla, Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırmalarından birini hayata geçirdik. Aynı zamanda Türkiye genelinde 10 bin genç ile yaptığımız saha çalışması sayesinde, gençlerin 'vizyon' dendiğinde ne anladığını, hangi konularda hassasiyet gösterdiğini ve siyaset kurumundan ne beklediğini en berrak haliyle görme imkanı bulduk. Sahadan yükselen her sesi, her talebi büyük bir titizlikle dinledik ve kayda geçtik. Topladığımız on binlerce veriden, dinlediğimiz on binlerce gençten çıkan en net sonuç, en kesin ve en gür seda şudur ki, Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin gençliği, size güveniyor, inanıyor, 'Liderim Recep Tayyip Erdoğan' diyor."

"Duyulan güvenin genç yüreklerdeki yansıması"

AK Parti Gençlik Kolları'nın bin yıllık medeniyetin bugünkü mirasçıları olduğunu ifade eden İbiş, gençliği, ferasetini kaybetmiş, sosyal ve dijital mecraların yankı odalarına hapsedilmiş, her şeyini paylaşarak algoritmaların yönlendirip yönettiği dijital sürüler haline getirmek isteyenlerin olduğuna dikkati çekti.

İbiş, "AK Gençlik olarak diyoruz ki, bizi kimse medeniyetimizden kopartamaz. Bizi kimse kör kuyuya atamaz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Üstad Necip Fazıl'ın ifadeleriyle 'Her aksiyonu şuurlu bir hareket, fiilde erimiş fikir' olarak görecek, yolumuza da öyle devam edeceğiz. Bu yüzden AK Gençlik olarak bu dönemi ideoloji ve değerler sistematiğimiz açısından bir tahkimat dönemi olarak görüyoruz. Sadece son üç ayda gençlik kollarımıza 130 bin yeni üye kazandırdık. Bu, her gün 1500 gencin AK Gençlik saflarına katıldığı anlamına geliyor. ve biz, 1 milyonu aşkın üyemizle bu ülkenin en büyük ve en dinamik gençlik yapılanması olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir sayı değil, bu, sizin liderliğinize ve vizyonunuza duyulan güvenin genç yüreklerdeki yansımasıdır."

AK Parti Gençlik Kolları'nın etkisinin sadece sahada değil, muhalefet kürsüsünde de hissedildiğini dile getiren İbiş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel de neredeyse her konuşmasında AK Gençlik'e değinmeden geçemiyor. Bu bir rastlantı değil, bu, sahada eser bırakan, gönüllerde iz bırakan AK Gençlik'in çalışmalarının, AK Parti gençlerinin çalışmalarının doğal sonucudur." diye konuştu.

"Gençlik, vesayet zincirlerini kıran liderin yanında"

İbiş, gençliğin, kendilerini gösteri malzemesi olarak kullanan değil, sorumluluk veren AK Parti'nin yanında olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik, kendi geleceğini tayin eden AK Parti'nin gençlik kadrolarında. Gençlik, başörtüsü zulmünü sona erdiren liderin yanında. Gençlik, vesayet zincirlerini kıran liderin yanında. Gençlik, yerli otomobili yollara çıkaran kararlılığın yanında. Gençlik, İHA'ları, SİHA'ları, Kızılelma'yı yapan vizyonun yanında. Gençlik, Ayasofya'yı özgürlüğüne kavuşturan iradenin yanında. ve Gençlik, Türkiye'yi şahlandıran, ufkunu genişleten, mazlumun elinden tutan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe güvendiğini, AK Parti Gençlik Kolları olarak bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden İbiş, "AK Gençlik, sizin liderliğinizde yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğunu taşıyacak. AK Gençlik, bu teşkilat sizi mahcup etmeyecek." dedi.

Durmadan, yorulmadan, gece, gündüz demeden çalışarak, ülkenin geleceği için çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmamaya söz verdiklerini dile getiren İbiş, "Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a layık olacağımıza söz veriyor muyuz? Öyleyse bu sesimizi tüm Türkiye duysun. Unutmayın, birliğimiz gücümüzdür. İnancımız istikametimizdir. Sadakatimiz zaferimizin sırrıdır." diye konuştu.

İbiş, AK Gençlik'in, her türlü sorumluluğu yüklenmeye, her türlü mücadelede en önde yürümeye, 2028'e hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

