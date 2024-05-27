Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı: Gazze'de Müslümanların katledildiği bir vahşet var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı: Gazze'de Müslümanların katledildiği bir vahşet var

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı: Gazze\'de Müslümanların katledildiği bir vahşet var

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gazze'de Müslümanların katledildiğine işaret ederek, "Bir vahşet var, bir soykırım var, bir katliam var. Tabii 7 Ekim öncesinde de güllük gülistanlık değildi." dedi. Eminoğlu, Türkiye'nin gençlik ve spor alanında yapılan çalışmaları anlattı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.

27.05.2024 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gazze'de Müslümanların katledildiğine işaret ederek, "Bir vahşet var, bir soykırım var, bir katliam var. Tabii 7 Ekim öncesinde de güllük gülistanlık değildi." dedi.

Burdur Valiliğini ziyaret eden Eminoğlu, Vali Türker Öksüz tarafından karşılandı. Valilik özel defterini imzalayan Eminoğlu, buradan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçti.

Ardından AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Eminoğlu, partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olması için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında gençlik ve spor alanında ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Eminoğlu, "Deneyap atölyeleri, gençlik merkezleri ile gençlerin gelişimine katkı sağlarken sadece bir alanda değil sanatta, sporda, ilimde, bilimde, kültürde birçok alanda kendisini yetiştirmiş gençlerin yetişmesi nihai amacımız." dedi.

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda Türkiye'de sporda devrimler gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bugün voleybolda kadın milli takımımız, filenin sultanları, birçok alanda başarıya imza attı. Futbolda bugün eğer 2032 Avrupa Şampiyonası, Türkiye ve İtalya ev sahipliğinde yapılacaksa yapılan altyapı çalışmalarının neticesidir." ifadelerini kullandı.

"Allah darbe ve darbeci zihniyetlere fırsat vermesin diyoruz"

27 Mayıs 1960 darbesini, darbe üreten zihniyetleri kınadığını ifade eden Eminoğlu, "1960 darbesinin üzerinden 64 yıl geçti ama akabinde biliyorsunuz cuntalar, darbeler devam etmiştir. 28 Şubat sürecinde de hepimiz o süreçleri yaşadık. 15 Temmuz'da da aynı şekilde bir darbe teşebbüsü girişiminde bulunuldu ama halkımız bunu dik duruşuyla, kimliğiyle, karakteriyle darbeyi engellemiş oldu. Allah darbe ve darbeci zihniyetlere fırsat vermesin diyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Gazze'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Bir vahşet var, bir soykırım var, bir katliam var. Tabii 7 Ekim öncesinde de güllük gülistanlık değildi. Yaklaşık 8 aydır tamamen bir vahşi soykırım, bir katliam ve orada bir hunharca öldürme var. Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ses çıkartıyor tabi ki, İslam ülkelerini teşvik etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz ticaret de yasaklandı. Birçok yaptırım, uygulama yapılıyor."

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Burdur Gençlik Merkezinde gençlerle buluştuktan sonra kentten ayrıldı. ???????

Kaynak: AA

Enes Eminoğlu, Türkiye, Gençlik, İsrail, Gazze, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı: Gazze'de Müslümanların katledildiği bir vahşet var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı
21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 23:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı: Gazze'de Müslümanların katledildiği bir vahşet var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement