Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır\'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması
20.02.2026 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aile bağlarını yok etmeye yönelik çalışmalar var. Aile toplumun temelidir.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Aile bağlarını yok etmeye yönelik çalışmalar var. Aile toplumun temelidir. O yüzden güçlü aileye, güçlü aile yapısına ihtiyaç var." dedi.

Bakan Bak, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığınca Bağlar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Söz Gençlikte Ramazan" programında gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle görüşen Bak, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "asrın inşası" adını verdikleri büyük bir inşa faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları sık sık yerinde takip ettiklerini belirten Bak, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle 8 yurt inşa ettik. İlçelere yüzme havuzları, kapalı spor salonları, futbol sahaları, atletizm sahaları başta olmak üzere pek çok tesisi depremden zarar gören illerimizde inşa ettik. İnşa etmeye de devam ediyoruz. Yaklaşık 2,5 yıllık süre içerisinde Bakanlığımızın bu bölgeye yaptığı yatırım 36 milyar lira. Bunun hepsi gençlerimiz için. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi çok çok önemliydi. Deprem bölgesine geldiğinde 'Bu enkazı en kısa zamanda kaldıracağız ve burayı yeniden inşa edeceğiz.' diye söz verdi ve milletimize bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Deprem bölgelerinde etap etap asrın inşasını gerçekleştirip 455 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini dile getiren Bak, "Bu büyük bir başarı. Kim ne derse desin, bazı eleştiriler olsa dahi bunların hepsi gerçeği yansıtmayan sözler. Ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti, milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle yaralar sarılmıştır, sarılmaya devam etmektedir." dedi.

Bakan Bak, yurt dışına gittiklerinde bu kadar kısa sürede bu inşa faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirildiğinin sorulduğunu anlatarak, ülkede büyük bir başarı hikayesinin yazıldığını, emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Bu çalışmaların devletin gücünü gösterdiğini vurgulayan Bak, "Yaklaşık olarak bu zamana kadar harcanan para 100 milyar doların üzerinde." ifadesini kullandı.

"Güçlü aile yapısına ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere çok büyük kıymet verdiğini belirten Bak, gençlerin spor, bilim ve savunma başta olmak üzere her alanda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Gençlere ailelerinin değerini bilmeleri tavsiyesinde bulunan Bak, ailenin önemine değindi.

Bak, "Aile bağlarını yok etmeye yönelik çalışmalar var. Aile toplumun temelidir. O yüzden güçlü aileye, güçlü aile yapısına ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmişti. 10 yıl daha uzatıldı. Aile çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir güç. Toplumsal değerleri korumak önemli." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES Programı ile 1,5 milyon üniversite öğrencisine dokunduklarını, 4 bin 444 projeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Bak, Diyarbakır'a yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Diyarbakır'ımıza 3 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. Yine bazı ilçelerimizde yüzme havuzları talepleri var. Bunların bir kısmının protokollerini yaptık, başlıyoruz. Bir kısmı için protokol yapacağız ve 2026'da çok önemli tesisler kazandıracağız. Diyarbakır'ın potansiyelini biliyoruz. Gençlik kampımızı onardık. Burada yenisini açacağız, yeni projeler var. Dolayısıyla Diyarbakır'ı çok önemsiyoruz."

"Kardeşlik iklimini korumamız lazım"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Bak, sürecin ilerlediğini belirtti."

Bak, "Bu kardeşlik iklimi için hepimize görev düşüyor. Bu ülkeyi gelecekte sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle 'Terörsüz Türkiye' atmosferini çok güçlü bir şekilde savunmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Bak, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyeleri Mehmet Umut Tuncer, Umut Arman Sonay ve Cansın Yılmaz Yaşar, AK Parti İl Başkanı Ömer İler de katıldı.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Çok sayıda atama yapıldı İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar Çok sayıda atama yapıldı! İşte görev yeri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlar
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden... Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti "14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
Trump talimatı verdi Gizli UFO belgeleri açılıyor Trump talimatı verdi! Gizli UFO belgeleri açılıyor
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı İstanbul merkezli 5 ilde çete operasyonu: 32 gözaltı
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?

22:28
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
22:03
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
21:34
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
21:26
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 00:13:52. #7.11#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.