Georgia'da hız treni kazasında 1 kişi öldü, Six Flags benzer araçları geçici kapattı - Son Dakika
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Georgia'da hız treni kazasında 1 kişi öldü, Six Flags benzer araçları geçici kapattı

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Georgia\'da hız treni kazasında 1 kişi öldü, Six Flags benzer araçları geçici kapattı
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Six Flags eğlence parkında pazartesi günü hız treni kazasında bir kişi hayatını kaybetti, birden fazla kişi yaralandı. Park sözcüsü, Six Flags'e bağlı tüm parklarda benzer eğlence araçlarının geçici olarak kullanıma kapatıldığını belirtti.

NEW YORK, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Georgia eyaletindeki bir eğlence parkında meydana gelen hız treni kazasında bir kişi hayatını kaybetti, birden fazla kişi de yaralandı.

Cobb County Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, pazartesi günü yerel saatle 16.00 sularında Atlanta'nın kuzeybatısındaki Cobb County'de bulunan Six Flags Over Georgia eğlence parkında yaşandı.

NBC'nin haberine göre görgü tanıkları, bir kişinin hız treninin çeşitli bölümlerine defalarca çarparak yere düştüğünü söyledi.

Kazaya ilişkin görüntülerde, hareket halindeyken duran hız trenindeki yolcuların tahliye edildiği görüldü.

Polis açıklamasında, parkta görevli polislerle devriye ekiplerinin derhal olay yerine müdahale ettiği belirtildi.

Park sözcüsü, "Park ekibimiz ve yerel yetkililer olaya anında müdahale etti. Soruşturma sürecinde de yerel yetkililerle tam işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca, Six Flags'e bağlı tüm eğlence parklarında benzer eğlence araçlarının geçici olarak kullanıma kapatıldığını belirtti.

Polis, kazaya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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